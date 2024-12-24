¥µ¥é¥ÀÎÁÍý¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¡ª ÏÃÂê¤Î¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹
¡Ö·°¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ï¥È¥ê¥å¥Õ¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥µ¥é¥ÀÎÁÍý¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥±¥ó¥³¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î2025Ç¯½Õ²Æ¸þ¤±¤Î¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
2025Ç¯¤Î2·î1Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Îà¡¢¥µ¥é¥À¡¦ÁíºÚÎà¡¢ÏÂÁíºÚ¤Î·×5ÉÊ¡£¥×¥í¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥±¥ó¥³¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ·ò¹¯»Ö¸þ¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¤ÎÉ÷Ä¬¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¦µÜ¾ë¸©»º¤¤¶¤ß¸µ·Ô¤ï¤«¤á¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¡¦·°¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ý¥Æ¥È
¡¦FDF Plus®½Õ±«¥µ¥é¥À¤·¤½É÷Ì£
¡¦WABI-DELI ÀçÂæóÐ™¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¼ÑÊª
¡¦WABI-DELI ¤ª¤«¤é¤Î¿æ¤¤¤¿¤ó
¤³¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤Ë¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¡¦°é»ù¤ËËèÆü¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ê¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö·°¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ý¥Æ¥È¡×¡£
Æü¡¹¤Î¤´¤Ï¤óºî¤ê¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©Âî¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤·¤Æ¤ë´¶¡×¤¬¤¢¤ì¤Ðµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡Ö·°¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1ÉÊ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍÆÎÌ¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤â¹¤¯¡¢»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¡ª
¢£¡Ö·°¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ý¥Æ¥È¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ý¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¹¤°¤Ë¹á¤ë¤Î¤¬¡¢¾å¼Á¤Ê¥È¥ê¥å¥Õ¤ÎÉ÷Ì£¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¼«ÂÎ¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¤¹¤°¤Ë¥Ý¥ë¥Á¡¼¥ËÂû¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î»Ý¤ß¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢È¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë1ÉÊ¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î»î¿©¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¤Û¤¯¤Û¤¯¤·¤¿¿©´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¡¢¶Ã¤¡ª
³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤Î¿©´¶¤ÎÈëÌ©¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÀÚ¤êÊý¡×¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¸ü¤µ¤Ï5.5Ð¤ÎÇöÀÚ¤ê¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÍÍ¡¹¡£¤¢¤¨¤Æ¶Ñ°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤é¤·¤¤¿©´¶¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö¼êºî¤ê´¶¡×¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¢£¡Ö·°¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ý¥Æ¥È¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª
¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ·°¤ë¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Ñ¥¤Êñ¤ß¡×¡£
¿¼¤¤»Ý¤ß¤Î¡Ö·°¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò´Þ¤à¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡ª¡¡¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤òÄÌ¤êÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö·°¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ý¥Æ¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ê¤É¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¤Ã¤ÈÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¤è¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿¥±¥ó¥³¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¡ª¡Ê¢¨¡Ë¡¡ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2025Ç¯½Õ²Æ¸þ¤±¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï2025Ç¯2·î3ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹
Ê¸¡á¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖN