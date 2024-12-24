¡Ö¥ä¥±¥¯¥½¡×Èþ¥Ü¥Ç¥£¼«Ëý¤Î¶âÈ±¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬Æ°²è¤ÎÎ¢Â¦Ë½Ïª
¡¡¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ÈÖÁÈ¡ØHASHTAG HOUSE¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡Ù¤ÎÂè3ÏÃ¤¬21Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤é¤¬¤¢¤È67000¿Í¤ÎÌÜÉ¸¥Õ¥©¥í¥ï¡¼³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Û¤óÁö¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿Í¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤È¤æ¤ê¡¢¡Ö¿åÃå¤ÇÍÙ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄó°Æ
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼10¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤·¤Ê¤¬¤éSNS¥¹¥¥ë¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¡¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡É¡£¤ª¤À¤±¤¤¡¢¤«¤È¤æ¤ê¡¢¸µÇ·²ð¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢¿ùËÜÑÛ¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¤Ô¤ç¤Ê¡¢¤Õ¤«¤ï¡£¡¢¤æ¤¦¤Ô¡¼¤Þ¤ó¡¢¥í¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¡£¾¡¤ÁÈ´¤Àï¤ò·Ð¤Æ¡¢Í¥¾¡¼Ô¤ÏÍèÇ¯2·î8Æü21Æü¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç·èÄê¤·¡¢¡Ö´§ÈÖÁÈ¡×¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡×¤Ê¤É¡¢³ð¤¨¤¿¤¤¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤Î¼Â¸½¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YouTube¡¢TikTok¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È3¤Ä¤ÎSNS¤ò¶¦Æ±±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é1½µ´Ö¤ÇÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò10Ëü¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ì¤Ã£¤Î¾ì¹ç1¿ÍÃ¦Íî¤È¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦°ì¹Ô¡£Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ä¤ê3Æü¤Ç7Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤ÇÈÖÁÈSNS¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¹ðÃÎ³èÆ°¤Ë¤Û¤óÁö¡£¤·¤«¤·¡¢4»þ´Ö¤ËÅÏ¤ëÉ¬»à¤Î¹ðÃÎ³èÆ°¤âµõ¤·¤¯¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï805¿Í¤ÎÁý²Ã¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢°ìÆ±¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡ÍâÆü¡¢»Ä¤ê2Æü¤Ç67000¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ìë¤Þ¤ÇTikTokÆ°²è¤Î»£±Æ¤Ë¤Û¤óÁö¡£¡ÈÎáÏÂNo.1¥®¥ã¥ë¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Ô¤ç¤Ê¤Ï¡Ö¤«¤È¤æ¤ê¤È¤Î¿åÃåÆ°²è¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡ÈºöÎ¬²È¡É¤«¤È¤æ¤ê¤È¶¦¤ËÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¼õ¤±¤òÁÀ¤¤¡¢¡Ö²¿¥«¥Ã¥×¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯´ë²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸«¤¿¡ÈÎáÏÂ¤ÎÅ·»È¡É¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤ZÀ¤ÂåºÇÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¡¦Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¤Ï¡¢¡ÖÃ¡¤«¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¡Ä¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢¤µ¤é¤ËºòÆü¤ÎÂçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ç¤Î¤È¤¢¤ëÆ°²è¤Ç¤Î¤Õ¤«¤ï¡£¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½÷¤ÎÌÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥Ï¥¦¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òºï¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤Ô¤ç¤Ê¤â¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥Ó¥¥Ë¤Ê¤Î¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤â¤¦º£¥ä¥±¥¯¥½¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¶ìÇº¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô10Ì¾¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ÇÊ³Æ®¤·¡¢»Ä¤ê67000¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¼¡©
¡¡¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ÈÖÁÈ¡ØHASHTAG HOUSE¡ÙÂè3ÏÃ¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿Í¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤È¤æ¤ê¡¢¡Ö¿åÃå¤ÇÍÙ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄó°Æ
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼10¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤·¤Ê¤¬¤éSNS¥¹¥¥ë¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¡¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡É¡£¤ª¤À¤±¤¤¡¢¤«¤È¤æ¤ê¡¢¸µÇ·²ð¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢¿ùËÜÑÛ¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¤Ô¤ç¤Ê¡¢¤Õ¤«¤ï¡£¡¢¤æ¤¦¤Ô¡¼¤Þ¤ó¡¢¥í¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¡£¾¡¤ÁÈ´¤Àï¤ò·Ð¤Æ¡¢Í¥¾¡¼Ô¤ÏÍèÇ¯2·î8Æü21Æü¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç·èÄê¤·¡¢¡Ö´§ÈÖÁÈ¡×¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡×¤Ê¤É¡¢³ð¤¨¤¿¤¤¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤Î¼Â¸½¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍâÆü¡¢»Ä¤ê2Æü¤Ç67000¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ìë¤Þ¤ÇTikTokÆ°²è¤Î»£±Æ¤Ë¤Û¤óÁö¡£¡ÈÎáÏÂNo.1¥®¥ã¥ë¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Ô¤ç¤Ê¤Ï¡Ö¤«¤È¤æ¤ê¤È¤Î¿åÃåÆ°²è¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡ÈºöÎ¬²È¡É¤«¤È¤æ¤ê¤È¶¦¤ËÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¼õ¤±¤òÁÀ¤¤¡¢¡Ö²¿¥«¥Ã¥×¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯´ë²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸«¤¿¡ÈÎáÏÂ¤ÎÅ·»È¡É¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤ZÀ¤ÂåºÇÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¡¦Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¤Ï¡¢¡ÖÃ¡¤«¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¡Ä¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢¤µ¤é¤ËºòÆü¤ÎÂçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ç¤Î¤È¤¢¤ëÆ°²è¤Ç¤Î¤Õ¤«¤ï¡£¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½÷¤ÎÌÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥Ï¥¦¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òºï¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤Ô¤ç¤Ê¤â¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥Ó¥¥Ë¤Ê¤Î¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤â¤¦º£¥ä¥±¥¯¥½¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¶ìÇº¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô10Ì¾¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ÇÊ³Æ®¤·¡¢»Ä¤ê67000¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¼¡©
¡¡¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ÈÖÁÈ¡ØHASHTAG HOUSE¡ÙÂè3ÏÃ¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£