「空き家の管理」を ふるさと納税返礼品に！興和不動産住宅

興和不動産住宅は、ふるさと納税返礼品として「空き家の管理(巡回)」を提供し、2024年12月15日から生駒市でスタートしました。

興和不動産住宅は、ふるさと納税返礼品として「空き家の管理(巡回)」を提供し、2024年12月15日から生駒市でスタート。

奈良市・大和郡山市は年内にサービスを開始します。

【空き家の管理はとても重要です!】

・空き家を放置するとこんなことに…

資産価値が下がったり、住めなくなったりすることがあります。

そして次に住むときに、住める状態に戻すため、ものすごくお金がかかってしまうこともあります。

不審者の侵入や不法利用、地震や台風、建物劣化や倒木等による破損・倒壊による事故及び損害賠償 など

そうなる前に住宅管理の専門家が大切な資産をお守りします。

不動産コンサルティングマスター・古民家鑑定士・建築士・ホームインスペクター(住宅診断士)が全力でサポートします!

【同社が行う役務(サービス)概要】

〈返礼品名〉

空き家の管理・見回り(屋外+室内)巡回プラン

〈プラン〉

・年間4回のお得な巡回プラン

・年間6回のしっかり巡回プラン

・年間12回の安心巡回プラン

〈共通内容〉

・屋外+室内の巡回点検

・毎回、書面またはメールにて状況報告をしますので、遠方にお住まいでもご安心いただけます!

〈点検内容〉

(屋外)建物外部目視点検/郵便受け・庭木の確認/管理看板の設置(任意)

(室内)全室換気/通水/防犯確認/雨漏り等確認

選べる巡回プラン

点検箇所

【ご注意下さい。】(必ずご寄付前にご確認下さい。)

★この返礼品サービスは、ご寄付手続き完了後のキャンセルやプラン変更をすることは出来ません。

★空き家の状態によりこの返礼品サービスを利用いただけない場合がありますので、必ずご寄付前にご相談下さい。

(下記、お電話・メールにて承ります。)

★この返礼品サービスは、ご寄付を行なう自治体(以下、当該自治体)に所在する空き家のみ対象になります。

また、当該自治体以外にお住まいの方が利用できます。

ご寄付の前に

事前お問い合わせ先

【利用の流れ】(必ずご寄付前にご確認下さい。)

1. ご寄付前に空き家の状態確認

ご用命いただく空き家の状態により利用いただけない場合がありますので、ご寄付前に空き家の状態確認をさせていただきます。

空き家の状態確認後、速やかに利用可能か否かのご報告をさせていただきます。

2. ご寄付後、同社よりご連絡

ご寄付の手続き完了を確認の後、空き家現地にてお立会い等のお打合せをさせていただきたく、同社よりご連絡を差し上げます。

3. 現地お立会い

空き家現地にてお立会いのうえ、所有者のご確認・カギのお預かり等をさせていただきます。

4. 管理巡回サービス開始

開始日程等のお打合せ完了後、管理巡回サービスを開始します。

利用の流れ

