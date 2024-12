建物の美観を維持！スカットジャパン「SKATムシキングコート」

スカットジャパンは、住宅等の外壁に付着する害虫対策のために開発をした新サービス「SKATムシキングコート」の提供を令和6年12月1日(日)より開始しました。

スカットジャパン「SKATムシキングコート」

提供開始日: 令和6年12月1日(日)

提供時間 : 各加盟店により異なります。

(詳しくはHPより確認してください。)

申込方法 : 同社ホームページよりお申し込みください。

■サービスの特徴

*SKATムシキングコート

害虫にお困りのお客様から外壁洗浄サービスと併せてご依頼いただくことが多く、大好評のサービスとなっています。

さまざまな虫対策に効果を発揮するこのサービスは、蜘蛛の巣に困る一般住宅のお客様や、照明に集まる虫対策費用を抑えたいアパートオーナーや自動車販売店からの需要が高まっています。

スプレーなどを使用する殺虫剤散布とは違い、人畜無害・フロンも発生しないため、安心して利用できます。

■利用の流れ

【外壁洗浄専門店・スカッと】のスカッと本部ホームページもしくは各加盟店ホームページからお問い合わせください。

※現在は、福島・栃木・茨城・神奈川・静岡・三重・京都・福井・大阪・広島・香川・徳島・鹿児島・沖縄の各地域・隣県での対応が可能となっています。

