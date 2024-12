SEVENTEEN(セブンティーン)のDK(ドギョム)が自身のInstagramを更新し、福岡で過ごしたプライベートタイムをファンにシェアした。

【写真】SEVENTEENドギョム、博多でのプライベートタイム

■セブチ・ドギョム、“13”の数字入りジャケットで福岡散策

SEVENTEENは12月19日・21日・22日の3日間、福岡・みずほPayPayドーム福岡で『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』を開催。本投稿は、ライブで福岡を訪れた際に撮影された写真のようだ。

ドギョムが「Day off」とキャプションをつけて公開したのは10枚の写真だ。1枚目はキャップを被り、胸もとのSEVENTEENのメンバー数と同じ「13」の数字が目を引くベージュのジャケット、首にはヘッドホンをかけたカジュアルスタイルでカメラに笑顔を見せるドギョム。以前から度々着用している倉敷発祥のアパレルブランド「KAPITAL」の店舗を訪れ、ショッピングを楽んだようだ。

6枚目には雑貨店の小さな扉に屈んで入ろうとするお茶目な姿、7枚目には街中での自撮りのウィンクショットも。ほかにも博多ラーメンや親子丼の写真も含まれており、博多での充実したオフタイムを伝えている。

SNSには「ドギョムの休日かわいいー!!」「雑貨屋の扉と洋服屋さんの入口が繋がってるみたいに見える笑」「同じラーメン食べたよ!!」「行きつけのラーメン店にドギョムが降臨してる…」「13の数字をさりげなくファッションに取り入れてるのさすがドギョム!」など、さまざまな感想が寄せられているほか、「サウンドチェックで着ていたパーカー、前の日に買ったんだ!」と、この日購入したパーカーをコンサートのサウンドチェックで着用したことに気がついたファンのコメントも見られた。

■球技で楽しむ仲良しSEVENTEENメンバー&ホシとディノのダンス動画も

なお、SEVENTEENの公式SNSには、12月「ボールゲーム愛好家たちの1日」として、空き時間にバトミントンや、キャッチボールなどの球技やヨーヨーで遊ぶ元気なメンバーたちの動画、HOSHI(ホシ)とDINO(ディノ)によるダンス動画も公開されている。