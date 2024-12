180°自由に動けて快適フィット！YB-LAB.『グラマラスパッツ ノーストライプ』

YB-LAB.は、シリーズ累計販売枚数600万枚を誇るスタイルアップインナーブランド「グラマラスパッツシリーズ」より、新商品『グラマラスパッツ ノーストライプ』を2024年12月24日より販売中です。

YB-LAB.『グラマラスパッツ ノーストライプ』

カラー:ブラック

サイズ:全4サイズ展開 S-M/M-L/L-LL/プラス

価格 :6,589円(税込)

従来モデルの特徴であるスタイルをサポートする設計はそのままに、股とセンター部分に縫い目のない「センターシームレス設計」を採用。

より快適な履き心地と自然な動きやすさを追求し、日常を心地よくサポートする新しい選択肢を提案してもらえます。

■「一度履いたら、履き続けたくなる」理由

着圧スパッツを使った際に、「窮屈で苦しい」「使用中に穴が空いてしまう」「忙しい朝に履きにくい」と感じた経験はありませんか?

締め付け感や蒸れによる不快感、動きづらさなど、毎日の使用におけるストレスを解消するために、『グラマラスパッツ ノーストライプ』は開発されました。

快適さと使いやすさを徹底的に追求した、新しい着圧スパッツです。

股とセンター部分に縫い目のない「センターシームレス設計」を採用することで、脚全体に自然にフィットし、摩擦や引っ張りを軽減。

縫い目がないことで穴が開きにくく、快適さと耐久性を両立しました。

また、忙しい朝にもスムーズに履けるデザインで、日常の動作にも柔軟に対応します。

さらに、段階圧設計による自然なラインのサポートと、締め付け感を抑えた快適な履き心地を実現。

柔らかな新素材を使用し、蒸れにくく肌にも優しい構造で、毎日の暮らしをより心地よくサポートします。

動いても座ってもピタッとフィット

■『グラマラスパッツ ノーストライプ』の特徴

特徴1:縫い目のない快適フィット「センターシームレス設計」

股とセンター部分に縫い目をなくした「センターシームレス設計」により、脚の可動域を広げる180°フリー設計を実現。

動きやすさを追求した構造で、日常生活から軽い運動まで快適にサポートします。

さらに、動いても座ってもピタッとフィットする快適さが得られます。

特徴2:瞬間スタイルアップを叶える段階圧設計とハイウエストデザイン

「グラマラスパッツシリーズ」で支持されてきた段階圧設計とハイウエストデザインを継承し、美しいシルエットを自然に整えます。

お腹周りを優しく包み込みながら、ウエストから足首までのスムーズなフィット感を実現。

従来モデルの補整力に加え、さらに快適さと履きやすさを追求しました。

特徴3:柔らかさと清潔さを追求した快適設計

滑らかで丈夫な質感に抗菌防臭加工を施し、清潔感を長時間キープ。

さらに、股部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用し、蒸れにくい構造で、どんな季節でも快適に着用できます。

180°自由な動きと美しいラインをサポートする次世代着圧スパッツ

特徴4:静電気防止&抗ピル加工

乾燥しやすい季節でも快適に着用できる静電気防止設計を採用。

さらに、毛玉ができにくい抗ピル加工と、擦れや股ずれなど摩耗が気になる部分への配慮により、日常使いに適した耐久性を実現しました。

繰り返しの使用でも美しい状態を長く保ちます。

特徴5:UVカット機能で紫外線対策も安心

UPF50+のUVカット機能により、紫外線から肌をしっかり守ります。

屋外でも安心して使用できる仕様です。

毛玉レス&UVカットで、どんな季節も快適サポート

■日常に溶け込み、どんなシーンにも馴染むデザイン

『グラマラスパッツ ノーストライプ』は、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。

オフィスカジュアルからヨガスタジオのアクティブシーンまで、幅広い場面で活躍する一着です。

しなやかで動きやすい設計に加え、丈夫で頼れる強さを兼ね備え、忙しい毎日に安心感をプラス。

軽やかな履き心地が、快適さと動きやすさを両立し、日々の生活を心地よくサポートします。

日常に溶け込み、どんなシーンにも馴染むデザイン

■毎日に寄り添う、快適さと美しさの新しい選択肢

『グラマラスパッツ ノーストライプ』は、忙しい現代人の「毎日楽に美しくなりたい」という願いを叶えるために誕生しました。

快適さを犠牲にせず、美しいシルエットと動きやすさを両立したデザインで、日常生活をより快適にサポートします。

シンプルで洗練されたデザインは、日常に自然に溶け込み、オフィスカジュアルからアクティブなシーンまで幅広く活躍。

全ての方がより自分らしく、自由に過ごせる一着です。

グラマラスパッツ ノーストライプ(スパッツタイプ)

