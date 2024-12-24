¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¸ø¼°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¸ì¤ë¡Ø¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¾´Õ¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤
12·î28Æü(ÅÚ)¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£¸ø¼°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¾®ÎÓÍÎ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Ç¯´Õ¡×¤Î¹½À®¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢É½»æ¼Ì¿¿¤ÎÁªÄê¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Á°²óÂç²ñ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´ð½à¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¾´Õ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢·è¾¡¤Î°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âç²ñÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Á°²óÂç²ñ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡¢¾¾ÌÚ¶êÀ¸Áª¼ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦Ãæ¤Ç¤Î¡¢¿·¤·¤¤ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ÎÆÀÅÀ¤·¤¿Ê¡Åç·òÂÀÁª¼ê¤âÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¤â¤¦Á´Á³Áé¤»¤ÆÍê¤ê¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¦ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï½àÍ¥¾¡¤·¤¿¶á¹¾¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á¹¾¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤òÉ½»æ¤ËºÜ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1ÅÀÌÜ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¸÷¤Î¶ñ¹ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½²áµî¤ÎÂç²ñ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡£84²óÂç²ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
84²óÂç²ñ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢Ìî½§¤Î´¥µ®»ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î³Ø¹»¼«ÂÎ¤¬¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¾¡¤Á¾å¤¬¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»³ËÜ²Â»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥±¥ë¥ó¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤¸¤ãÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢´¥Áª¼ê¤¬Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡Ê·è¾¡¤ÎÁê¼ê¡Ë¼¯»ùÅç¼Â¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½87²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¤ÏÂçÇ÷Í¦ÌéÁª¼ê¤¬Âç³èÌö¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡ÊÎòÂåºÇÂ¿10¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ²¦¡Ë¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤Î¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤¬½àÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤ÏÉ½»æ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹Åç³§¼Â¤¬åÌÌ©¤Ë»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ÂçÇ÷Áª¼ê¤Ë·èÄêÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Å°ÄìÅª¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇ¸å¤ÏÂçÇ÷Áª¼ê¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÂçÇ÷Áª¼ê¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤ÏÉ½»æ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Åç³§¼Â4ÈÖ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¾¾²¬Í´²ðÁª¼ê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ËÜÅÄ·½Í¤Áª¼ê¤âÃæÅÄ±Ñ¼÷Áª¼ê¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅÄÁª¼ê¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£ÃæÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢Éé¤±¤¿»þ¡¢¤â¤Ã¤È¼þ¤ê¤ò»È¤¨¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»£±Æ¤ËÎ×¤àºÝ¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÍ¤¬»î¹ç¤ËÎ×¤à¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ¤ÏÀ²ñ¡×¤ËÎ×¤àµ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤«¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È¤«¡¢°Õ¸«¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§¤ò¤¤¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Áê¼ê¤òÌµ»ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¤â¡£º£Âç²ñ¤â¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¡¢12·î28Æü(ÅÚ)¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£