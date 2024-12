まつ毛エクステに特化！VivideVavide 月島

美容サロン「VivideVavide(ビビデバビデ)」は、2024年11月1日、東京都中央区月島に新店舗「VivideVavide 月島」をオープンしました。

VivideVavide 月島

オープン日 : 2024年11月1日

所在地 : 東京都中央区佃2-14-3 1階

電話番号 : 03-6264-0686(銀座店・月島店共通)

担当者 : おかもとふみこ

■「VivideVavide 月島」オープンの背景

「VivideVavide 月島」は、オーナー自身が直接施術を行うまつ毛エクステ専門サロンです。

オーナーであるおかもとふみこは、パーソナルカラーリストやメイクアップアーティストとして活動した後、銀座の大手まつ毛エクステサロンで経験を積み、13年前に「VivideVavide 銀座店」を開業しました。

月島店も、銀座店で培った技術力と丁寧な施術を提供。

初めての方でも安心して受けられます。

■まつ毛エクステに特化した理由

まつ毛エクステ専門サロン

メイクアップアーティスト時代、お客様の悩みで特に多かった「まつ毛」と「眉毛」に着目。

アイシャドーや口紅など色物に頼らなくても、まつ毛と眉毛が整うだけで表情が一変するものです。

しかし、年齢を重ねると、若い時に比べて目力が弱まったと感じる方が少なくありません。

まつ毛エクステを装着することによって目元が締まって見えるようになり、自然に華やかな雰囲気を演出できます。

35歳以上の大人の女性に特におすすめしたいサロンです。

■オーナーの美の原点・祖母の絵に囲まれながら丁寧に施術

店内の様子

月島店のサロン内には、画家として活動していたオーナーの祖母が描いた美しい絵が飾られています。

幼い頃、祖母に「なぜおばあちゃんはそんなにキレイなの?」と尋ねると、決まって「心がキレイだからじゃ。

人間は心じゃ」と答えていました。

祖母が「キレイなものを表現したい」と思いながら絵を描いていたように、「多くの女性を美しくしたい」と考えながら、日々お客様と向き合っています。

