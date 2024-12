初日は行列も！【kate spade new york】大注目の「ハローキティコラボ」をチェック

【kate spade new york(ケイト・スペード ニューヨーク)】 がハローキティと初のカプセルコレクションを発表しました。先行発売された銀座旗艦店では、オープン初日から行列ができるほどの人気ぶり。2025年1月7日(火)午前10時からはケイト・スペード ニューヨークの日本公式サイトでも発売が開始されます。遊び心溢れるキュートなアイテムが、アパレルやアクセサリーなど豊富なラインナップで揃うのでぜひチェックしてみて。

世代を超えて魅了する特別なカプセルコレクション

ケイト・スペード ニューヨーク銀座旗艦店のリニューアルオープンとハローキティの50周年を記念した日本初のカプセルコレクションが誕生しました。

© 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.

【HELLO KITTY x kate spade new york】左から「3D crossbody」\77,000(税込)、「3D mini crossbody」\61,600(税込)

ハローキティのアイコニックなイメージをケイト・スペード ニューヨークのカラフルで遊び心溢れるスタイルに落とし込んだアイテムをクロスボディ、トートバッグ、ポーチ、スモールレザーグッズなどのレザーグッズに加え、アパレル、ジュエリー、キーホルダーなどバラエティ豊かに展開。自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのプレゼントにも最適です。

© 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.

【HELLO KITTY x kate spade new york】左から「sweat shirt」\27,500(税込)、「sweater」\52,800(税込)、「Tshirt」\16,500(税込)

モノトーンをベースにどこか懐かしい色合いのハローキティが映える、レトロ可愛いコレクション。コロンとした立体的なフォルムが目を引く3Dのクロスボディをはじめ、バッグから覗くだけでも気分が上がる財布やカードケース、コーディネートに遊びをプラスしてくれるセーターやスウェットなど、心躍る愛らしいアイテムがずらり。

© 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.

【HELLO KITTY x kate spade new york】左から時計まわりに「charm pendant」\28,600(税込)、「tennis bracelet」\33,000(税込)、「studs」\16,500(税込)、「ring set」\28,600(税込)

© 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.

【HELLO KITTY x kate spade new york】左から「medium tote」\61,600(税込)、「mini tote」\60,500(税込)

© 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.

【HELLO KITTY x kate spade new york】右上から時計まわりに「laptop case」\26,400(税込)、「mini camera bag」\61,600(税込)、「sticker pack phone crossbody」\46,200(税込)、「liquid case」(16 pro/16 pro max)\10,340(税込)

© 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.

【HELLO KITTY x kate spade new york】上から時計まわりに「medium compact bifold wallet」\42,900(税込)、「small slim card holder」\24,200(税込)、「small zip wristlet」\24,200(税込)

現在、ハローキティ × ケイト・スペード ニューヨーク限定カプセルコレクションは、ケイト・スペード ニューヨーク銀座旗艦店でのみ購入が可能ですが、2025年1月7日(水)午前10時からはケイト・スペード ニューヨークの日本公式サイトでも発売が開始されます。

さらに、グローバル公式アウトレットサイト、及び一部のケイト・スペード ニューヨーク グローバル アウトレットストアにおいては2025年1月より販売予定です。

銀座旗艦店がリニューアルオープン

11月30日(土)よりリニューアルオープンしたケイト・スペード ニューヨーク銀座旗艦店。

グリーンを基調とした外装と、“グレートエスケープ”のコンセプトのもとブランドのホームタウンであるニューヨークのアップタウンとダウンタウン、両方のエレメントからインスピレーションを得てデザインされた店内は、それだけでも訪れる価値がある洗練された特別な空間です。

商品セレクションはアジア最大級。さらに銀座旗艦店限定コレクションなども並ぶので、ぜひ生まれ変わった銀座旗艦店に足を運んでみて。

ケイト・スペード ニューヨーク銀座旗艦店

所在地:東京都中央区銀座5-5-19

ケイト・スペード カスタマーサービス

TEL:050-5578-9152(10:00~18:00 ※土日祝日、GW、年末年始を除く)

Writer:渡邊倫子