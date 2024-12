音楽プロデューサー・アーティストとして活躍するJUVENILEが、K-POP界注目の新星「82MAJOR」のメインボーカル、キム・ドギュンを迎えた新曲「Letter feat. KIM DO GYUN(82MAJOR)」を2025年1月24日にリリースする。同楽曲は、JUVENILEが掲げる「From Tokyo To The World」のスローガンのもと、世界に向けた新たな一歩となるグローバルプロジェクトの第1弾となる。

キム・ドギュンが情感豊かな歌声で表現する「Letter」は、JUVENILEが作曲・編曲を担当し、キムと82MAJORのメンバーであるファン・ソンビンが作詞に参加。JUVENILEのエモーショナルなメロディーとキムの切ないボーカルが交錯し、冬最大の失恋ソングとして聴く人の心を震わせる一曲が完成した。さらに、クリスマスイブにはキム・ドギュン撮りおろしのジャケット写真が解禁され、JUVENILEと82MAJOR双方のファンにとっての特別なプレゼントとなった。今回、初のソロフィーチャリングとなるキム・ドギュンは、「JUVENILEさんとコラボする事になったと聞いて、とてもうれしくワクワクしました。 意見を話し合いながら一緒に曲を作っていく過程がとても幸せでした!」と伝え「言語が違っても音楽を通して十分にコミュニケーションが取れて、素晴らしい仕事ができることを教えていただきありがとうございました。『Letter』を聞く時は歌詞とミュージックビデオを一緒に鑑賞して頂くといいと思います。JUVENILEさんが作ったメロディーを聴いて最初に浮かんだ歌詞のストーリーラインと感情がミュージックビデオのきれいな風景とうまく調和して、リスナーの皆さんがより深い感情を感じることができると思います」とJUVENILEとのセッションを振り返った。また、JUVENILEは、今夏、ガールズユニットHUNNY BEEのリコをVOCALに迎えた3部作として「Blue Hour」「VintageRecords. feat.RIKO」「Whisper」と立て続けにリリース。セッションアルバムINTERWEAVEシリーズを通じ、これまでにTeresa、DAZBEE、Liyuu、Fu Ya Ning、OoOo、Cikiなど数多くの海外アーティストとセッションしてきたが、2025年本格的にグローバルプロジェクトを始動する形となり、今回その第1弾のリリースにあたり、「冬のバラードでクラシックな00s 王道R&Bかと思いきや、2番以降でラップパートや転調だったり、20年代のエッセンスもたくさん詰め込みました。MVも素晴らしい出来になっているので是非一緒に楽しんで欲しいです!」とリスナーにメッセージを寄せている2025年も音楽界を賑わせるJUVENILEの新プロジェクトの第一歩。今回の「Letter feat. KIM DO GYUN」は、国内外のリスナーに感動を届ける冬の名曲となりそうだ。