共通の趣味の仲間とグループチャットをしたり音声通話を楽しんだりすることができるコミュニケーションツールの「Discord」には有料サブスクリプションの「Nitro」があります。このNitroは解約が難しすぎるとして、Discordがユーザーから訴訟を提起されました。Discord sued by users claiming Nitro subscription is too difficult to cancel - Dexerto

On Tuesday, Discord was sued in a class action over its subscription practices.



California consumers say Discord violated state auto-renewal laws by making it too difficult to cancel: pic.twitter.com/HEcT1JVj4N— Rob Freund (@RobertFreundLaw) December 20, 2024

https://www.dexerto.com/tech/discord-sued-over-nitro-subscription-being-too-difficult-to-cancel-3014388/カリフォルニア州にはビジネスおよび職業法17602と呼ばれる法律が存在しており、これは企業がサービス購入後に人々をサブスクリプションに閉じ込めたり、サブスクリプションの解除を故意にわかりにくくしたりすることを防ぐために制定されたものです。Discordはアメリカのカリフォルニア州で、ビジネスおよび職業法17602に違反しているとして集団訴訟を提起されました。訴訟は2024年12月17日に提起され、訴状には「ユーザーがクリックできる『目立つ場所に配置された直接リンクやボタン』が存在しない」と記されています。訴状には、「ユーザーは、ユーザー設定内の『サブスクリプション』タブに移動し、小さな『キャンセル』ボタンを見つける必要があります。『キャンセル』ボタンをクリックすると、Discordはサブスクリプションをキャンセルするためにクリックする一連の文言をユーザーに提示します。その中には、サブスクリプションをキャンセルしないようユーザーを説得するように設計されたていると思われる文言も含まれています」と記されています。以下が実際にDiscordの設定内にある「サブスクリプション」タブ。画面上にド派手に「Nitro」が表示されています。Nitroのプランを変更できる「Switch Plans」ボタンは目立つようデザインされていますが、「キャンセル」ボタンは非常に目立たないようになっています。「キャンセル」ボタンを押してもDiscordはNitroの30%値引きを提案し、ユーザーを引き留めようとしてきます。原告側は「これは『タイムリーで使いやすい解約の仕組み』とは程遠く、消費者が『自動更新または継続サービスを即時に解約する能力を妨害または遅延させる』もので、さらなる手順を踏むことなく解約できる手続きではない」と主張しました。また、原告側は「Nitroから退会する方法を記したチュートリアルが存在することは、Nitroから退会することがいかに難しいかを表しています」と主張しました。Discordは記事作成時点ではこの集団訴訟に公式に反応していません。