¥¹¥¿¥ó¥¹¤ä¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤Ï¡Ä¡ÄÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤ÈµÈÅÄÍ¥Íø¡¢¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë2¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï
22Ç¯¤ÎÊÆ¥Ä¥¢ーºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¡¢23Ç¯¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï¡¢º£µ¨¤â¥·ー¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢25Ç¯¤âÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¡£
À¾Â¼¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤¿µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï¡¢º£·î½é½Ü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥Ä¥¢ーºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤òÌµ»öÆÍÇË¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³Æ±¤¸¥ëー¥È¤ÇÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
À¾Â¼¤ÈµÈÅÄ¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñー¥ª¥ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤·¤Ö¤È¤¯¥Ñー¤ò½¦¤Ã¤Æ¥¹¥³¥¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
22Ç¯¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢ー¤Î¥ê¥«¥Ð¥êーÎ¨¤ÎÉôÌç¤Ç¡¢µÈÅÄ¤¬70.6790%¤Ç1°Ì¡¢À¾Â¼¤¬70.6306%¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¼Ç¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÀ¾Â¼¤ÈµÈÅÄ¡£
À¾Â¼¤Ïº£µ¨ÊÆ¥Ä¥¢ー¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¥»ー¥ÖÎ¨¤¬62.24%¤Ç1°Ì¡¢µÈÅÄ¤Ï22Ç¯¥·ー¥º¥ó¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¥µ¥ó¥É¥»ー¥ÖÎ¨¤¬59.6330%¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢À¾Â¼¤ÈµÈÅÄ¤Î¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£2¿Í¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¼è¤êÊý¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¥µ¥ó¥É¥»ー¥ÖÎ¨
¤Þ¤º¤Ï2¿Í¤Î¥µ¥ó¥É¥»ー¥ÖÎ¨¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
À¾Â¼¤Ïº£µ¨¡¢ÊÆ¥Ä¥¢ー26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥É¥Ð¥ó¥«ー¤Ë98²óÆþ¤ì¡¢61²ó¤½¤³¤«¤é2ÂÇ°ÊÆâ¤Ç¥Ûー¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ï3»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥É¥Ð¥ó¥«ー¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï13²ó¡£Æâ8²ó2ÂÇ°ÊÆâ¤Ç¥Ûー¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£³ÎÎ¨¤Ë¤¹¤ë¤È61.5385%¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ¬Äê¥é¥¦¥ó¥É¿ôÉÔÂ¤Î¤¿¤á¥é¥ó¥¥ó¥°ÂÐ¾Ý³°¤À¤¬¡¢1°ÌÁêÅö¤Î¿ô»ú¡£ÆüÊÆ¤Ç¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Ä¥¢ー¤Ë16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥É¥Ð¥ó¥«ー¤Ë62²óÆþ¤ì¡¢31²ó¤½¤³¤«¤é2ÂÇ°ÊÆâ¤Ç¥Ûー¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£³ÎÎ¨50%¤Ï22°Ì¥¿¥¤¤À¡£
ÆüËÜ¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ï5»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥É¥Ð¥ó¥«ー¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï11²ó¡£¤½¤ÎÆâ5²ó2ÂÇ°ÊÆâ¤Ç¥Ûー¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£45.4545%¤Ï32°ÌÁêÅö¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ä¥¢ー»þÂå¤Ï¡¢µÈÅÄ¤ÎÊý¤¬À¾Â¼¤è¤ê¤â¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯´ÖÊÆ¥Ä¥¢ー¤ÇÀï¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤»¤ì¤Ð¡¢¥µ¥ó¥É¥»ー¥ÖÎ¨¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£
º£µ¨1°Ì¤ÎÀ¾Â¼¤â¡¢ºòµ¨¤Ï33°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤ÏµÈÅÄ¤Î¥µ¥ó¥É¥»ー¥ÖÎ¨¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
¢£¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»ÅÊý
À¾Â¼¤ÈµÈÅÄ¤Î¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¹¤¯¥Ï¥ó¥É¥À¥¦¥ó¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥É¥Ð¥ó¥«ー¤Ï¥¢¥´¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢µå¤Î¹â¤µ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤Î¥Ð¥¦¥ó¥¹¡ÊÄìÌÌ¤Î´Ý¤ß¡Ë¤ò³è¤«¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¡£
¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¯¤È¡¢¥Òー¥ë¤¬Éâ¤¯¡Ê¥È¥¥¤¬²¼¤¬¤ë¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ð¥¦¥ó¥¹¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ê¸µ¤ò²¼¤²¤Æ¥Òー¥ë¤ò²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤À¤«¤é¥Ï¥ó¥É¥À¥¦¥ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°·¹³ÑÅÙ¤ò¿¼¤á¤Æ¥Ï¥ó¥É¥À¥¦¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Å¿´¤ò²¼¤²¤¿¥Ï¥ó¥É¥À¥¦¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°Ý»ý¤ä¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥À¥¦¥ó¥Ö¥íー¤Î¥Ø¥Ã¥Éµ°Æ»¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌ¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥É¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¸þ¤¤ä¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Õ¥§ー¥¹¸þ¤¤Î´ðËÜ¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢¤È¤·¤¿¤¤¡£³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢³«¤²á¤®¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¤¤Æ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥¤¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥Éµ°Æ»¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´ðËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±þÍÑ¤È¤È¤é¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£
¢£´ðËÜ¤È±þÍÑ¤òÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë
À¾Â¼¤¬22Ç¯7·î¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Ï¥à¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¡¢2°Ì¤È1ÂÇº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü18ÈÖ¥Ûー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¤¬¶á¤¯¤ÆÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤¬¶¹¤¤¡¢Æñ¤·¤¤¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¥Õ¥ï¥Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤µå¤òÂÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¤¤Æ¶¯¿¶¡£·ë²Ì¡¢¥Ô¥ó¤Ë¤Ô¤¿¤ê¤È´ó¤»¤¿¡£
¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥À¥¦¥ó¥Ö¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¥À¥¦¥ó¥Ö¥íー¡¢¤«¤Ä¡¢¥Õ¥§ー¥¹¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤¿Àª¤¤¤¬¤Ê¤¤µå¶Ú¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï±þÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Üー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º½¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¡ÈÉáÄÌ¤ËÂÇ¤Ä¡É¡£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¹¤µ¤ä½Å¿´¤Î¹â¤µ¤¬¡¢¼Ç¤«¤éÂÇ¤Ä»þ¤È°Û¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤ÏÆ±¤¸¡¢¤È¤·¤¿¤¤¡£
¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¶ì¼ê¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤Ë²¿¤«²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤ËÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¥¢¥´¤Î¹â¤µ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Üー¥ë¤Î¥é¥¤¤¬º¸Â²¼¤¬¤ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥ó¥«ー¤«¤éÃ¦½Ð¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ô¥ó¤Þ¤Ç15¥äー¥É¤Î¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥É¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¼Ç¤«¤é¤Î40¥äー¥ÉÄø¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä»þ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢40¥äー¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤¬Ê§¿¡¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬Âç¤¤á¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê±¦¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡£
¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬0ÅÙ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò±¦¤Ë²ó¤»¤Ð¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤â±¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬90ÅÙ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò±¦¤Ë²ó¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤Ï±¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢°ìÈÌÅª¤Ë´ðËÜ¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¯Ê¬¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥¤¥óµ°Æ»¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î°·¤¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥«ー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥°¥êー¥ó¤òÁÀ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥«ー¤ËÆþ¤ë³ÎÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¡£
¥Ð¥ó¥«ーÎý½¬¾ì¤¬¤¢¤ë¥³ー¥¹¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÉáÃÊÎý½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥«ーÎý½¬¤ò¥Þ¥¹¥È¤È¤·¤¿¤¤¡£
¢£¥·ー¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ø
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ç¤¢¤ë¥¬¥ì¥¹¡¦¥¸¥çー¥ó¥º»á¤ÏÀ¾Â¼¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¹¥êー¥È¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¾Â¼¤Ï¡ÖÊÆ¥Ä¥¢ー¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥°¥êー¥ó¼þ¤ê¤ÎÀºÅÙ¤¬À¸Ì¿Àþ¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¡¢¥Ð¥ó¥«ー¤Î¥¹¥¥ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
µÈÅÄ¤Ïº£µ¨¡¢ÊÆ¥Ä¥¢ー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°100°ÌÆâ¤ÇÍèµ¨½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ï102°Ì¡£Íèµ¨¡¢¥ëー¥ー¥¤¥äー¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Í×½ê¤Ç¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¹â¤¤ÀºÅÙ¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¡¢26Ç¯¤Î¥·ー¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
Íèµ¨¡¢À¾Â¼¤ÈµÈÅÄ¤Î¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¥°¥êー¥ó¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¤ÎÇ´¤ê¤ËÃíÌÜ¤À¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ìî½§ÌÀ¡ü¥´¥ë¥Õ³èÆ°²È
³Æ¼ï¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤â±¿±Ä¤¹¤ë¡£¤è¤ê¿¼¤¯¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ»ö¡¢Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ò¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ä²Ê³ØÅªº¬µò¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÏÀÍýÅª¤Ê¥Ï¥¦¥Äー·Ïµ»ö¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¡£¥´¥ë¥Õ¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞµÓËÜ¼¹É®Îò¤â¤¢¤ê¡£