2024年12月21日、日本を含む世界各国でX(旧Twitter)の「プレミアムプラス」プランが最大で約40%値上げされました。プレミアムプラスは、サブスクリプションの中で唯一「おすすめ」と「フォロー中」のタイムラインに広告が表示されないプランとなっています。X Premium+ Price Adjustmenthttps://help.x.com/en/premium-plus-price-update

X raises Premium Plus subscription pricing by almost 40 percent - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/23/24327918/x-premium-plus-subscription-price-increases日本におけるプレミアムプラスの価格は月額払いが1960円から2590円へ、年額払いが2万560円から2万7300円へと約30%程度値上げされました。この価格はウェブサイトから契約する場合の価格で、AndroidやiPhone用アプリからの契約だとAppleなどへ支払う手数料の関係でもう少し高くなります。価格改定は12月21日に行われていて、記事作成時点で新規に契約するユーザーは値上げ後の価格を支払う必要があります。すでにプレミアムプラスに契約していて、次回の請求が2025年1月20日以前に行われる場合は、その請求時のみ値上げ前の料金が適用されるとのことです。プレミアムプラスというプランは、一段階下の「プレミアム」と同じくアカウントの認証を受けることで「青いチェックマーク」を表示できるプランで、Xの収益分配プログラムに参加して収益を受け取ることができます。以前は「Xにポストしたコンテンツの返信に表示される広告から収益分配額が決まる」という仕様でしたが、11月以降は「収益分配プログラムに参加したユーザーの投稿に、プレミアム以上のユーザーがどれだけ返信、リポスト、いいねしたか」によって分配額が決められるように変更されました。X(旧Twitter)が広告ではなくエンゲージメントに基づきクリエイターに報酬を支払うよう仕様を変更 - GIGAZINEプレミアムプラスの利点として、自分がポストした返信が最も上位に表示されること、「おすすめ」と「フォロー中」のタイムラインに広告が表示されないことがあります。プレミアムだと広告の表示割合が一般ユーザーの半分に削減されるのみですが、プレミアムプラスだと完全になくなります。日本語のヘルプページによると、プレミアムプラスでも「話題を検索」や「返信」内には一般ユーザーと同じ数の広告が表示されるとのことですが、今回の価格改定のアナウンスでは「プレミアムプラスは完全に広告なしとなり、中断のないブラウジング体験を提供します」と書かれていることから、「返信」内などの広告も表示されなくなっている可能性があります。Xは値上げに際し、プレミアムプラス加入者は公式サポートアカウント「@Premium」からの優先的なサポート、分析ツール「Radar」などの新機能へのアクセス、AI「Grok」の上限アップなどを享受できるようになると案内しました。