「ここからチュールあげてたら、ペロペロしてきた」



【動画】リュックの穴から舌だけペロペロ「チュールもっとちょうだい!」

リュックの穴からペロペロするワンちゃんの動画がInstagramで話題になりました。



投稿したのは、飼い主のママさん(@colomo1111)。動画のワンちゃんは、ポメラニアンのころもくんです。11月11日に1歳の誕生日を迎えた男の子。ママさんによると、電車に乗っている時にキャリー用のリュックの穴からちゅーるをあげていたところ、ペロペロが止まらなくなってしまったとか。動画には小さな穴から“アリクイ”のような長い舌がちょろちょろと出てくる様子が…。24万を超えるいいねが付いたほか、国内外の人たちからコメントがたくさん寄せられています。



「可愛い♡ これは、ヤバいですね」

「えっ、ころもちゃん舌長いっ笑 」

「穴から舌だけ見えると未知の生物感…」

「隣でうっかり目撃したら悲鳴あげる」

「I am being taken to my mother-in-law's house and I secretly ask for help from those around me..(義母の家に連れて行かれることになった私は、密かに周囲に助けを求めた)」

「Puppy glory hole(子犬の栄光の穴)」



なぜリュックの穴からペロペロ?

多くの人たちの心をわしづかみにしたころもくんのペロペロ動画。撮影時のことを、ママさんに尋ねたところ「電車で20分くらいのところにある、大型のペットショップにおやつを買いに行った時の動画です」とのこと。リュックを持っていたのはパパさん。



撮影の前日にも電車に乗りましたが、リュックの中でカキカキしながらほえてしまったため、翌日、電車の中で穴からちゅーるをあげて落ち着かせていたそうですが…。ちゅーるを引っ込めた後も、もっともらえると思ったのかペロペロが始まったとか。そして動画の後も、ちゅーるがないのにしばらくペロペロが止まらなかったそうです。



大きな反響があった、ころもくんのペロペロ。「普段の日常をアップしただけだったので、国籍問わず多くのいろんな方に見ていただきびっくりしてます笑」と驚くママさん。またころもくんについて「ワンちゃん、人間がとにかく大好きで、お散歩中にもあいさつしに行こうと大型犬にもかかわらずグイグイ行ったり、ドッグランに行ったらすぐワンプロと追いかけっこやろうと他のワンちゃんを誘うような陽キャな性格です!」と話してくれました。



(まいどなニュース特約・渡辺 晴子)