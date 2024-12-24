Ãª¶¶¹°»ê¡¢¶þ¿«¡ÖÈ±ÀÚ¤ê¡×¡Ä£Å£Ö£É£Ì¤¬¤Ï¤µ¤ß¤ÇÀÚ¤êÍî¤È¤¹Ë½µó¡Ö¥É¡¼¥à¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤«¤±¤ë¡×¡Ä£±£²¡¦£²£³¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£Ò£ï£á£ä¡¡£ô£ï¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ä£Ï£Í£Å¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë´Ñ½°£±£µ£°£¹¡Ê»¥»ß¤á¡Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£²£³Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö£Ò£ï£á£ä¡¡£ô£ï¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ä£Ï£Í£Å¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£µ»î¹ç¤Ç£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç°ìµ³ÂÇ¤Á¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¤È¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°¤ÇÁ°¾¥Àï¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Ï¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡¢ËÜ´ÖÊþ¹¸¤ÈÁÈ¤ß£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡¢À®ÅÄÏ¡¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢£Ó£È£Ï¡¢¶â´ÝµÁ¿®¤È¥¿¥Ã¥°¡£Ãª¶¶¤È£Å£Ö£É£Ì¤¬·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¤¬¥µ¥ó¥À¡¼¥¥¹¡Ç£¸£¶¤ÇÍµÆóÏº¤«¤é¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ëÃª¶¶¤ò£Å£Ö£É£Ì¤¬½±·â¡£´éÌÌ¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ò¼è¤ê½Ð¤·Ãª¶¶¤ÎÄ¹È±¤òÀÚ¤ëË½µó¤Ë½Ð¤¿¡¢°ìÅÙ¤Ï²óÈò¤·¤¿Ãª¶¶¤À¤Ã¤¿¤¬ÇØ¸å¤«¤é¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤Ë¼ó¤òÄù¤á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ë±¦Â¦¤ÎÆ¬È±¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡Ö¥ª¥¤¡¢Ãª¶¶¤è¡ª¡¡ÃÇÈ±¤µ¤ì¤Æµ¤Ê¬¤Ï¤É¤¦¤À¡¢¥ª¥¤¡©¡¡¤³¤ì¤À¤è¡¢¤³¤ì¡ª¡¡¥ª¥ì¤Îµ¤Ê¬¤Ï¤Ê¡¢ºÇ¹â¤À¤è¡¢¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¡ª¡×¤È¹â¾Ð¤¤¡£¶¯Îõ¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¡Ö¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¡¢¥³¥é¥Ã¡ª¡¡ÃÇÈ±¼°¤Ë¤ª±Û¤·¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤ÈÄ©È¯¤¹¤ë¤È¡¢Ãª¶¶¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡Ö¥ª¥¤¡¢Ãª¶¶¤è¡¢¼¡¤Ï¤è¤©¡¢£±¡¥£´¤Ç´°Á´¤Ë¤ªÁ°¤ò°úÂà¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀµ¼°¤ÊÃÇÈ±¼°¤ÇÁ´Éô´¢¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¥É¡¼¥à¤Ç¤Î´Ý´¢¤ê¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£¶þ¿«¤ÎÃª¶¶¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇÄã¸Â¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ï¤½¤Î¶Ø¤òÈÈ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂå½þ¤Ï¹â¤§¤è¡£¤¤¤¤¤«¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢°úÂà¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¤«¤±¤ë¡£´ÝË·¼ç¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÇÔ¼ÔÈ±ÀÚ¤ê¥Þ¥Ã¥Á¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£±£²¡¦£²£³¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§Âè£°»î¹ç¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£µÊ¬£µ£³ÉÃ¡¢µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÂ¼Åç¹îºÈ¡ü
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¥¸¥§¥Õ¡¦¥³¥Ö¡Ê£·Ê¬£µ£°ÉÃ¡¡¡¢¥¢¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ü
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¢¤¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¡¢£Ë£Õ£Ó£È£É£Ä£Á¡Ê£µÊ¬£±£²ÉÃ¡¢Ìµ¸ú»î¹ç¡ËÆ£ÅÄ¹¸À¸¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¢¤
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¢¤¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¢¥¥é¡¢£Ô£Ê£Ð¡Ê£°Ê¬£´£°ÉÃ¡¡Ìµ¸ú»î¹ç¡Ë¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡¢¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥º¢¤
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢¾®ÅçÁï¡¢¡û¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡Ê£·Ê¬£µ£±ÉÃ¡¢¥Ô¥ó¥Á¥§¡¦¥í¥³¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Ô£Á£Ë£Á¤ß¤Á¤Î¤¯¡ü¡¢¥¿¥¤¥Á¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
ËÜ´ÖÊþ¹¸¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¡û¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£±£²Ê¬£²£·ÉÃ¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥¥¹¡Ç£¸£¶¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¶â´ÝµÁ¿®¡¢£Ó£È£Ï¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡ü¡¢À®ÅÄÏ¡¡¢¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì
¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
³°Æ»¡¢£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡¢¡û¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡Ê£±£±Ê¬£±£¶ÉÃ¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¥ë¢ªÂÎ¸Ç¤á¡Ë£Â£Õ£Ó£È£É¡ü¡¢ÂëÌÚ¿®¸ç¡¢ÄÔÍÛÂÀ
¡¡¢§Âè£·»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
ÀÐ°æÃÒ¹¨¡¢¡û³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£²£¶Ê¬£³£±ÉÃ¡¢¥Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÂç´äÎÍÊ¿¡ü¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥