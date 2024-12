工作や自由研究、拾った宝物など、大切な物を守るカプセル型シール「おもいでカプセル」がサンスター文具から登場。

文房具アイデアコンテスト受賞作品をグッズ化した、ユニークで自由自在に使えるグッズです!

サンスター文具「おもいでカプセル」

発売日:2024年12月下旬

価格:各605円(税込)

種類:全2種(小 5個入り、大 3個入り)

サイズ:小 約φ60×D30mm、大 約φ70×D38mm

取扱店舗:全国の文具取扱店・オンラインショップなど

第28回文房具アイデアコンテストの受賞作品を商品化した「おもいでカプセル」が登場。

工作や自由研究で作ったの提出物、拾った貝殻など、思い出の大切な物を守ってくれるカプセル型シールです☆

カプセルは手のひらサイズで大・小2種類が展開されます。

「おもいでカプセル」にしまったものは、思い出の写真と飾ったり、推しのグッズをポスターなどと一緒に保管したりと用途は自由自在。

カプセルについているセパレーターを剥がし、入れたいものに蓋をするようにかぶせて貼るだけで、簡単に思い出の品を入れられます!

サンスター文具主催の「第28回文房具アイデアコンテスト」にて、サンスター文具賞を受賞した「Case-ticker(ケース・テッカー)」をグッズ化した「おもいでカプセル」

「子供の頃にこれがあったら自分だけの『宝』をとっておけたに違いない。教材やレポートの作成においても解像度を上げられるアイテム」と評価された作品です☆

おもいでカプセル 小

直径6センチ、高さ3センチのカプセルが5個入った「おもいでカプセル 小」

思い出の場所で見つけたどんぐりや貝殻など、小さなものをしまっておけます!

おもいでカプセル 大

「おもいでカプセル 大」は、直径7センチのカプセル3個入り。

夢中で集めたセミの抜け殻など、少し大きなものも入れられます☆

作った・拾った宝物など、思い出の品を守れるカプセル型シール。

サンスター文具の「おもいでカプセル」は、2024年12月下旬より発売です!

