ËãÌô¤Ë2ÅÙ¤Î°û¼ò±¿Å¾¤ÇTV¶É½Ð¶Ø¤Ë¡Ä¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¤â¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬39ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ2Ç¯¡¢»à°øÌÀ¤«¤µ¤ì¤º
ÇÐÍ¥¡¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¥¤¥§¡¦¥Ï¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯¤¬²á¤®¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀ°·Á¼ºÇÔ¤Ç¡È¤¦¤ÄÉÂ¡É¤Ë¡ÄÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥
¥¤¥§¡¦¥Ï¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯12·î24Æü¤Ë39ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»à°ø¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸Î¿Í¤Ï2001Ç¯¤Ë¥½¥¦¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2003Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×4¡Ù¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¡£°Ê¹ß¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¼ç±é±Ç²è¡ØÉ´ËüÄ¹¼Ô¤Î½éÎø¡Ù¡Ê06¡Ë¡¢¡Ø²òË¶³Ø¶µ¼¼¡Ù¡Ê07¡Ë¡¢¡ØÉã¤È¥Þ¥ê¤È»ä¡Ù¡Ê08¡Ë¡¢¡Ø¤Ø¤½¡Ù¡Ê13¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¤ÏËãÌô»ÈÍÑ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡¢200»þ´Ö¤Î¼Ò²ñÊô»Å¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢KBS¡¢EBS¡¢MBC¤Î½Ð±é¶Ø»ß¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ìó3Ç¯¤Î¼«½Í»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥»¥ì¥Ê¡¼¥ÇÂçºîÀï¡Ù¡ÊMnet¡Ë¤ÇÉüµ¢¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø¥³¥ê¥¢¥´¥Ã¥É¥¿¥ì¥ó¥È2¡Ù¡ÊtvN¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÆ°¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2018Ç¯¡¢2019Ç¯¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤º¡¢2018Ç¯2·î¤Ë¥½¥¦¥ë¹¾Æî¶è¡¦¶åÎ¶Â¼¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¥°¡¦¥¯¥ê¥ç¥ó¥Þ¥¦¥ë¡ËÆþ¸ýÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤Ç¼«¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ù»¡¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£È¯¸«Åö»þ¤Î·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤ÏÌÈµöÄä»ß¥ì¥Ù¥ë¤Î0.067%¤È¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ1Ç¯¸å¤Î2019Ç¯7·î17Æü¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Î·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤â¡¢ÌÈµöÄä»ß¥ì¥Ù¥ë¤Î0.048%¤À¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë