¡Ö¹ñºÝÂî±Û¸¦µæÂç¡×Âè£±¹æ¤ÎÅìËÌÂç³Ø¤Ë£±£µ£´²¯±ß¤ò½õÀ®¡¢£²²óÌÜ¸øÊç¤â³«»Ï¡ÄÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê
¡¡°¤ÉôÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤Ï£²£´Æü¤Î³ÕµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¦µæÎÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¹ñºÝÂî±Û¸¦µæÂç¡×¤ÎÂè£±¹æ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÅìËÌÂç¤Ëº£Ç¯ÅÙ¡¢Ìó£±£µ£´²¯±ß¤ò½õÀ®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬Àß¤±¤¿£±£°Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂç³Ø¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÏÆ±Æü¡¢£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÂî±ÛÂç¤Î¸øÊç¤â»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Âî±ÛÂçÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¸¦µæÎÏ¤òÉü³è¤µ¤»¤ëÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬£²£°£²£°Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢É¬Í×¤ÊË¡À©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Ê¸²Ê¾Ê¤Ï£²£²Ç¯£±£²·î¡¢Âî±ÛÂç¤Î£±²óÌÜ¤Î¸øÊç¤ò»Ï¤á¡¢º£Ç¯£±£±·î¤ËÅìËÌÂç¤òÂî±ÛÂç¤ËÇ§Äê¡£ÅìËÌÂç¤Ïº£Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤éºÇÄ¹£²£µÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½õÀ®¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡Ê¸²Ê¾Ê¤ÏÆ±Æü¡¢ÅìËÌÂç¤¬¼¨¤·¤¿¸¦µæÂÎÀ©¤Î¶¯²½·×²è¤òÇ§²Ä¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Î½õÀ®³Û¤¬Ìó£±£µ£´²¯±ß¤Ë¾å¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½õÀ®³Û¤ÏÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ¾õ¶·¤ä¡¢ÅìËÌÂç¤¬ÌÜ»Ø¤¹³°Éô»ñ¶â³ÍÆÀ¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¿ôÉ´²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÅìËÌÂç¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊÁÈ¿¥Åý¼£¡Ë²þ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²áÈ¾¿ô¤ò³Ø³°¼Ô¤ÇÀê¤á¤ë¡Ö±¿±ÄÊý¿Ë²ñµÄ¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢Âç³Ø±¿±Ä¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡Âî±ÛÂç¤Î£²²óÌÜ¤Î¸øÊç¤Ï¡¢ÍèÇ¯£µ·î£±£¶Æü¤Ë¿½ÀÁ¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤òÄù¤áÀÚ¤ë¡£ÍèÇ¯ÅÙÃæ¤ËÊ¸²Ê¾Ê¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬½ñÌÌ¤äÌÌÀÜ¡¢¸½ÃÏ»ë»¡¤Ç¿³ºº¤¹¤ë¡£ÅìµþÂç¤äÅìµþ²Ê³ØÂç¤Ê¤É¤¬¿½ÀÁ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡°¤ÉôÊ¸²ÊÁê¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö·×²è¤ÎÃå¼Â¤Ê¼Â¹Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¸¦µæÎÏ¤ò¸£°ú¡Ê¤±¤ó¤¤¤ó¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£