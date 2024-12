【アイドルマスター シンデレラガールズ 一ノ瀬志希 1/8 完成品フィギュア】発売日:2025年5月頃価格:26,950円予約受付価格:23,716円

楽天ブックスにて、大網から2025年5月頃発売予定のフィギュア「アイドルマスター シンデレラガールズ 一ノ瀬志希 1/8 完成品フィギュア」が特別価格で予約を受け付けている。価格は、標準価格から12%オフの23,716円。

本商品は、「アイドルマスター シンデレラガールズ」のキャラクター、一ノ瀬志希を「バベル」の衣装をモチーフに立体化したフィギュア。シックかつ華麗な衣装はイラストをもとに細部まで再現し、羽根を纏ったスカートには大胆にクリアパーツを使用している。イラストをイメージした専用台座が付属。「二宮飛鳥」(別売り)と並べて飾ることもできる。

(C) THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.