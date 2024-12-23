1月2日OA「THE突破ファイル」は「新年から突破50連発！ 空港税関新シリーズ＆謎解きドラマ３時間スペシャル」
≪ゲスト解答者≫
EXIT
上白石萌歌
K（&TEAM）
FUMA（&TEAM）
タイムマシーン3号
生見愛瑠
マヂカルラブリー
≪VTR出演者≫
【突破交番ドラマ出演者】
＜突破交番チーム＞
岡部大（ハナコ）、兼近大樹（EXIT）、松陰寺太勇（ぺこぱ）、生見愛瑠
＜捜査本部＞
内村光良、杉本哲太、藤原丈一郎（なにわ男子）、萩原利久
＜通信指令室＞
サンドウィッチマン、白洲迅、桜田ひより
＜居酒屋店員＞
宮下草薙、八木勇征（FANTASTICS from EXILE TRIBE）、月島琉衣、&TEAM
＜居酒屋客＞
りんたろー。（EXIT）、マヂカルラブリー、シュウペイ（ぺこぱ）、菊田竜大（ハナコ）、石橋遼大（四千頭身）、トム・ブラウン
＜放火被害者＞
坂井真紀、小手伸也、黒羽麻璃央
＜ゲストキャラクター＞
ココリコ／田中要次、オカリナ（おかずクラブ）、永尾柚乃／中条あやみ／DAIGO
【交通事故鑑定人】
タイムマシーン3号、柳美稀、アキラ100％
【空港税関】
高田夏帆、田中美久
【突破応援団】
かが屋、こがけん、水谷果穂
ほか