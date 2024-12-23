≪ゲスト解答者≫
EXIT
上白石萌歌
K（&TEAM）
FUMA（&TEAM）
タイムマシーン3号
生見愛瑠
マヂカルラブリー

≪VTR出演者≫
【突破交番ドラマ出演者】
＜突破交番チーム＞
岡部大（ハナコ）、兼近大樹（EXIT）、松陰寺太勇（ぺこぱ）、生見愛瑠

＜捜査本部＞
内村光良、杉本哲太、藤原丈一郎（なにわ男子）、萩原利久

＜通信指令室＞
サンドウィッチマン、白洲迅、桜田ひより

＜居酒屋店員＞
宮下草薙、八木勇征（FANTASTICS from EXILE TRIBE）、月島琉衣、&TEAM

＜居酒屋客＞
りんたろー。（EXIT）、マヂカルラブリー、シュウペイ（ぺこぱ）、菊田竜大（ハナコ）、石橋遼大（四千頭身）、トム・ブラウン

＜放火被害者＞
坂井真紀、小手伸也、黒羽麻璃央

＜ゲストキャラクター＞
ココリコ／田中要次、オカリナ（おかずクラブ）、永尾柚乃／中条あやみ／DAIGO

【交通事故鑑定人】
タイムマシーン3号、柳美稀、アキラ100％

【空港税関】
高田夏帆、田中美久

【突破応援団】
かが屋、こがけん、水谷果穂

ほか