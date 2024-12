5年ぶりに開催された、サーティワンのフレーバーコンテスト最優秀作品「スノーモンブラン」が期間限定で登場。

30万件を超える応募から選ばれたフレーバーは、雪の降り積もる美味しい冬山にワクワクが止まらない、季節感あふれる味わいです☆

サーティワン「スノーモンブラン」

販売期間:2024年12月27日(金)〜期間限定 ※なくなり次第終了

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

※一部店舗では価格が異なります

2024年12月27日から期間限定で、1月の新作フレーバー「スノーモンブラン」をサーティワンを発売。

2024年4月に行われた「サーティワンフレーバーコンテスト」にて、最優秀作品に選ばれたフレーバーがついに登場です!

みんなが食べたいと思うオリジナルフレーバーを募集し、30万件を超える応募の中から選ばれた「スノーモンブラン」

ヨーロッパのモンブランの険しい山道をチョコレートで、そこに降り注ぐ美しい雪をバニラとチョコチップで表現した、みちゃん さん作のフレーバーです。

栗の香りを最大限に活かしたモンブラン風味のアイスクリームに、チョコチップをちりばめた口溶けなめらかなバニラアイスクリームの組み合わせで、食感も楽しめる仕上がりに☆

こだわりの詰まったオリジナルフレーバーは、寒い季節にぴったりの濃厚な味わいで、食べてワクワクの頂上を目指せそうです!

考案者 みちゃん さんのコメント

最優秀作品に選ばれた時は、まさか自分の作品が選ばれると思っていなかったのでとてもびっくりしました。

小さい頃からサーティワンのアイスクリームが大好きで、フレーバージャーナルの中に自分の考えたアイスクリームが並ぶことがすごくすごく嬉しいです。

サーティワンで個人的に食べたことのない味がいいなぁと思い、モンブランフレーバーを使った「スノーモンブラン」を考えました。

また、ヨーロッパのモンブランは雪のイメージが強かったので、食べる人もイメージしやすいようにアイスクリームを山に見立てました。

サーティワンが好きなみなさんに「スノーモンブラン」を食べていただきたいです。

あとはやっぱり家族や友人に食べてもらって「私が作ったんだよー!」って自慢します笑

フレーバーコンテストの最優秀作品が、こだわりの詰まった新作フレーバーとしてついに登場。

サーティワンの「スノーモンブラン」は、2024年12月27日より期間限定で発売です!

ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスの大きなチョコをトッピング!サーティワン「ポケモン パレット4」 ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスの大きなチョコをトッピング!サーティワン「ポケモン パレット4」 続きを見る

ファインディング・ドリー、カーズ、トイ・ストーリー、モンスターズ・インクのアイスクリームケーキ!サーティワン「ディズニー&ピクサー パレット8」 ファインディング・ドリー、カーズ、トイ・ストーリー、モンスターズ・インクのアイスクリームケーキ!サーティワン「ディズニー&ピクサー パレット8」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フレーバーコンテストの最優秀作品をついにアイスクリーム化!サーティワン「スノーモンブラン」 appeared first on Dtimes.