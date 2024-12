AMDが「製品ラインナップに存在しない謎のグラフィックボードの画像」を含むプロモーション画像をRedditに投稿し、当該グラフィックボードが未発表の「Radeon RX 9070 XT」である可能性が浮上しました。Leaked AMD GPU render confirmed by hardware insider as Radeon RX 9070 XT - VideoCardz.comRadeon RX 9070 XT reference design purportedly revealed - RDNA 4 GPU emerges with black and a triple fan cooler design | Tom's Hardware

Confirmed, this is RX 9070 XT.— Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) December 23, 2024

https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/radeon-rx-9070-xt-reference-design-purportedly-revealed-rdna-4-gpu-emerges-with-black-shroud-with-a-triple-fan-cooler-designAMDによる問題の投稿が以下。「ホリデーシーズンにAMD製品を入手しよう」という旨の投稿なのですが、投稿に含まれる画像の左下に見慣れないグラフィックボードが配置されています。グラフィックボードが写る部分を拡大するとこんな感じ。ファンが3個搭載されており、「消費電力が高く発熱の多いGPU」を搭載している可能性が高そうです。投稿には4枚の画像が含まれており、上記の1枚のほかに以下の画像にも謎のグラフィックボードが写っています。拡大したものが以下。左上に「RADEON」と記され、中央のファンの周囲にグリルデザインの通気孔が設けられているように見えます。問題の投稿は2024年12月5日に公開されたものですが、海外メディアのVideoCardzによると同じ画像を含む広告が2024年11月頃から表示されていたとのこと。AMDはグラフィックボードの詳細を明らかにしていませんが、AMD関連のリーク情報で定評のあるHoang Anh Phu氏は「RX 9070 XTであることが確認された」とXにポストしています。なお、AMDは2025年初頭に「RDNA 4搭載GPU」をリリース予定であることを公表しています。リサ・スーCEOによると、「RDNA 4搭載GPU」は旧世代モデルと比べてゲーム性能とレイトレーシング性能が大幅に強化されているそうです。AMDが2025年初頭にRDNA 4搭載GPUをリリース予定 - GIGAZINEまた、AMDのライバルであるNVIDIAも2025年1月にRTX 50シリーズを発表すると目されており、グラフィックボードメーカーやPC販売店のウェブサイトに掲載された情報から「初期ラインナップには『GeForce RTX 5090』『GeForce RTX 5090D』『GeForce RTX 5080』『GeForce RTX 5070 Ti』『GeForce RTX 5070』が含まれる」「VRAMの種類はGDDR7である」「最上位モデルのGeForce RTX 5090はVRAMを32GB搭載する」といったことが明らかになりつつあります。NVIDIAの未発表GPU「RTX 50シリーズ」を搭載したPCの価格を販売店が公式発表前にお漏らし、RTX 5090搭載PCは約98万円でRTX 5080搭載PCは約57万円か - GIGAZINE