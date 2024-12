河合塾カリスマ講師森 千紘登壇！医系専門予備校メディカルラボ「特別講演会」

医系専門予備校メディカルラボは、河合塾カリスマ講師 森 千紘先生による特別講演会を、新宿エルタワー(東京都新宿区)にて2025年2月2日(日)に開催します。

■森先生と子どもの未来を応援するため、親としての「最適なサポート」を学ぶ

医学部受験という大きな挑戦を乗り越えるためには、保護者のサポートが鍵となります。

今回は、受験生を成功へ導く保護者の接し方や、最適なサポート方法、受験期にできることについて、長年多くの医学部合格者を育ててきたスーパー講師 森先生が登壇。

講演会風景

【こんな方におススメです!】

●子どもにどのように声をかけるべきかわからない

●子どものやる気を引き出す方法を知りたい など

■開催概要

〇日時:2月2日(日) 14:00〜

〇会場:新宿エルタワー 1階C会議室

新宿駅 西口地下広場から直結で徒歩2分

〇対象:医学部を目指す中高生・高卒生の保護者様

〇開演スケジュール:

14:00〜14:10 開催挨拶

14:10〜15:40 森 千紘先生特別講演会(約90分)

15:40〜 サイン会・撮影会

※参加無料・事前予約制

〇来場特典:森 千紘先生著書『大学受験 1000回面談してわかった 受かる親子の受験サポート』(数学社 2024年8月発刊)を来場された参加者にもれなくプレゼント。

■講師プロフィール

河合塾 講師

森 千紘(もり ちひろ)

河合塾英語科講師。

中1から高卒生までの全学年、全レベルを指導し、河合塾マナビスでも数多くの映像講義を担当する。

通常講義・講習会は締切・キャンセル待ちが出るほどの超人気講師。

20年以上にわたり生徒・保護者との三者面談に加え、のべ10万人を超える保護者に向けて全国で講演を行い、多くの親子を後悔のない受験へと導いている。

教材作成に加えて、講座企画、講師コンサルタントも行うなど、幅広く活躍。

森 千紘先生

