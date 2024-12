セガ ラッキーくじオンラインに、アメリカンダイナーがコンセプトの『新テニスの王子様』描き下ろしイラストを使ったグッズが登場。

マルチクロスやアクリルスタンド、ぬいぐるみなど、多彩なグッズラインナップのラッキーくじをオンラインで楽しめます☆

セガ ラッキーくじオンライン「新テニスの王子様 アメリカンダイナー」

販売期間:2024年12月20日(金)17:00〜2025年2月5日(水)23:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込)※初回購入時のみ送料がかかります

セガ ラッキーくじオンライン「新テニスの王子様 アメリカンダイナー」の販売がスタート。

「アメリカンダイナー」をコンセプトにした『新テニスの王子様』のセガ限定描きおろしイラストを使ったオンラインくじが楽しめます☆

ダイナー風のユニフォームに、ハンバーガーやポテトなどの料理を手にしたキャラクターたちの、多彩なグッズを展開。

パソコンやスマートフォンからアクセスして手軽に引けるオンラインくじは、後日自宅に当選した賞品が届きます。

A賞:マルチクロス

種類:全8種(越前リョーマ、不二周助、跡部景吾、幸村精市、丸井ブン太、甲斐裕次郎、白石蔵ノ介、越前リョーガ)

サイズ:約120cm×60cm

アメリカンダイナーをイメージした服装の描き下ろしイラストを、大きなサイズで楽しめる「マルチクロス」

「越前リョーマ」や「不二周助」「跡部景吾」など、全8種類の展開で、集めても楽しいグッズです☆

B賞:アクリルスタンド

種類:全8種(越前リョーマ、不二周助、跡部景吾、幸村精市、丸井ブン太、甲斐裕次郎、白石蔵ノ介、越前リョーガ)

サイズ:約10〜11.5cm×3〜5.5cm

描き下ろしイラストを机や棚の上など、好きな場所に飾れる「アクリルスタンド」

料理を運んだり、オーダーを取ったり、キャラクターごとのポーズにも注目です。

C賞:ぽわぽわ ぬいぐるみマスコット

種類:全8種(越前リョーマ、不二周助、跡部景吾、幸村精市、丸井ブン太、甲斐裕次郎、白石蔵ノ介、越前リョーガ)

サイズ:約10cm×5cm

C賞には、ぽわぽわとした表情でユニフォームを着た、デフォルデザインの「ぬいぐるみマスコット」

かわいらしい姿に癒やされるグッズです!

D賞:カードケース

種類:全10種(越前リョーマ、手塚国光、不二周助、跡部景吾、幸村精市、仁王雅治、丸井ブン太、甲斐裕次郎、白石蔵ノ介、越前リョーガ)

サイズ:約13cm×7.5cm

D賞の「カードケース」は、全10種類の展開。

ユニフォーム姿のデフォルメイラストと、アメリカンダイナーをイメージした描き下ろしイラストが使用されています☆

E賞:ミニアクリルスタンド

種類:全10種(越前リョーマ、手塚国光、不二周助、跡部景吾、幸村精市、仁王雅治、丸井ブン太、甲斐裕次郎、白石蔵ノ介、越前リョーガ)

サイズ:約4cm×3.5cm

E賞の「ミニアクリルスタンド」は、キュートなデフォルメイラストのキャラクターたち全10種。

スタンド部分はテニスコートをイメージしたデザインです!

F賞:缶バッジ

種類:全8種(越前リョーマ、不二周助、跡部景吾、幸村精市、丸井ブン太、甲斐裕次郎、白石蔵ノ介、越前リョーガ)

サイズ:約7.5cm

約7.5センチの大ぶりな「缶バッジ」は、F賞の賞品。

描き下ろしイラストを使ったデザインで、コレクタブルなグッズです☆

アメリカンダイナーをコンセプトに描きおろした、セガ限定のイラストを使った多彩なグッズが当たるオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンライン「新テニスの王子様 アメリカンダイナー」は、2024年12月20日17時より販売です!

©許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト

※実際の賞品とは異なる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 越前リョーマや跡部景吾たちの限定描きおろしデザイン!セガ ラッキーくじオンライン「新テニスの王子様 アメリカンダイナー」 appeared first on Dtimes.