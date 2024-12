Wi-Fiルーターを変えるだけでネット速度が劇的に改善！IoTコンサルティング「ぴかまろ」

IoTコンサルティングは、光回線やWi-Fiの最新情報をお届けするメディア「ぴかまろ」にて、Wi-Fiルーターの利用状況・速度に関する調査の結果を発表しました。

IoTコンサルティングは、光回線やWi-Fiの最新情報をお届けするメディア「ぴかまろ」にて、Wi-Fiルーターの利用状況・速度に関する調査の結果を発表。

ぴかまろでは光回線やWi-Fiの情報を取り扱っているという観点から、Wi-Fiルーターを交換するとネット速度が改善するのかというアンケートを実施しました。

<アンケート結果>

集計期間: 2024年12月11日〜2024年12月18日

対象 : インターネット回線を利用している計300人

集計方法: インターネットアンケート

■インターネット回線の利用状況

インターネット回線の利用状況

光回線 :208件

モバイルWi-Fi(ポケット型Wi-Fi・ホームルーター):65件

ケーブルテレビ :24件

その他 :3件

日本での光回線普及率は「99.72%(※令和4年3月末時点 参考:総務省|情報通信白書)」と高いため、インターネットと言えば光回線を利用している方が多いと言えるでしょう。

次に多かったのが「モバイルWi-Fi」で、光回線の工事ができない方や光回線ほどの速度を求めていない方が主に利用していると予想できます。

■現在のWi-Fiの満足度

現在のWi-Fiの満足度

満足 :165

不満 :33

とても不満 :5

とても満足 :46

どちらとも言えない:51

光回線を利用している方は「満足」もしくは「とても満足」と回答している傾向があり、モバイルWi-Fiを利用している方は「満足」と「不満」が半々くらいの回答数でした。

要因としては、モバイルWi-Fiよりも光回線の方が回線自体のスペックが高い傾向にある点が一つ、光回線の方がモバイルWi-Fiよりも通信の安定性が高い点が二つ目としてあげられるでしょう。

また、速度に関しては利用しているエリアによって異なり、モバイルWi-Fiの場合は5Gエリア内かどうかが大きく関係してきます。

■Wi-Fiが遅い・不安定だと感じる頻度

Wi-Fiが遅い・不安定だと感じる頻度

週に数回 :59

毎日 :25

月に数回 :91

ほとんどない:125

Wi-Fiが遅い・不安定だと感じる場面が「ほとんどない」と回答した方が125名と最も多く、本アンケートでは現在のWi-Fiの速度に関して極度の不満を感じている人の割合は少ないという結果になりました。

Wi-Fiの速度が遅い・不安定だと感じる頻度が「週に数回」「毎日」の場合は、接続機器の見直しや、回線自体を乗り換えることも視野に入れましょう。

光回線で「毎日」「週に数回」と回答している方もいましたが、この場合はまず接続機器の見直しから始め、最終的には回線自体の乗り換えで解消することもあります。

■過去にWi-Fiルーターを交換したことはあるか

ルーター交換経験

いいえ:102

はい :198

本アンケートでは「Wi-Fiルーターを交換したことがある」と回答した方が多い結果となりました。

■Wi-Fiルーターを交換した結果、速度や安定性は改善したか

ルーター交換後の速度状況

少し改善した :95

変わらない :145

とても改善した:53

悪化した :7

本アンケートでは、Wi-Fiルーターを交換したことにより、ネット速度が「改善した」「変わらない」と回答した数が同じくらいという結果になりました。

Wi-Fiルーターを交換してネット速度が改善するケースは、例えばルーターが古くて回線速度をフルに活用できていなかった場合や、Wi-Fi4にしか対応していなかった場合などが考えられます。

逆にWi-Fiルーターを交換してもネット速度が改善しないケースとしては、例えば光回線をADSL・VDSL回線のマンションで利用している場合や、すでにWi-Fi6対応などの高性能のルーターを使用している場合が考えられます。

また、電子機器などによる電波干渉がネット速度低下の原因となる場合もあり、この場合はWi-Fiルーターが原因ではないため、ルーターを交換してもネット速度が改善する可能性は低いです。

■「Wi-Fiルーターを交換することで速度が劇的に改善する」という情報を聞いた場合、交換を検討しますか?

ルーター交換に関する興味

少し興味がある :150

今のところ考えていない:94

すぐに検討したい :44

全く興味がない :12

「Wi-Fiルーターを交換したら速度が改善する」と聞いても、約3割の方がルーターの交換を考えないと回答しました。

インターネット上の情報として「Wi-Fiルーターを交換したら速度が改善する」というのはよく聞きますが、ルーターを交換すれば必ず速度が改善するというわけではありません。

速度の改善に期待できるケースとしては、ルーターがWi-Fi4にしか対応していないなど、極端に性能が悪い場合です。

回線自体が原因で速度が遅いケースもありますので、一概にWi-Fiルーターを交換したら速度が改善するとは言えません。

■Wi-Fiルーターを交換した理由

最後に、「Wi-Fiルーターを交換した理由を教えてください。」という質問に対するコメントをいくつかピックアップします。

● 購入して10年以上経っていて、接続が不安定になっていたため。

● 回線を100Mから1Gに高速化したので対応するルーターに交換しました。

● 前持っていたルーターが光回線対応ではなかったため、値段が安く対応しているルーターに切りかえました

● IEEE 802.11n(Wi-Fi 4)のWi-Fiルーターを使用していたが、故障したためIEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)のWi-Fiルーターに交換しました。

上記のようなケースでは、Wi-Fiルーターを交換することで速度が改善することが期待できます。

