ゴー☆ジャス、スキーに挑戦！タナベスポーツチャンネル

タナベスポーツは、2024年12月24日(火)より、同社のPR活動の一端を担うお笑い芸人のゴー☆ジャスがスキーに挑戦した動画をYouTubeの「タナベスポーツチャンネル」にて公開します。

タナベスポーツチャンネル

この動画では、スキー経験がほとんどないゴー☆ジャスがスキーに挑戦。

スキーとの格闘はもちろん、お馴染みの「地球儀ネタ」を披露するシーンもありバラエティに富んだ内容でスキーの魅力を伝えます。

ゴー☆ジャスは2024年11月12日にタナベスポーツチャンネルにて公開された武井壮とのコラボ動画にて、タナベスポーツ及び同社のプライベートブランドnnoum(ノアム)の広告モデルに就任しました。

【公開されたPR動画】

ゴー☆ジャス、スキーに挑戦!スパルタ特訓で1日で脱初心者なるか!【タナベスポーツ】

【スキーロケを勝ち取った武井壮さんとの対決動画】

武井壮がゴー☆ジャスと真剣勝負?!モデル就任を賭けて渾身のネタ炸裂【タナベスポーツコラボ】

スキー初心者のゴー☆ジャスが新たな切り口でスキーの魅力を伝える。

小学生ぶりのスキーで奮闘するゴー☆ジャス

ゴー☆ジャスさんはスキー経験がほとんどなく、ほぼ未経験者レベルでのスキーとなります。

だからこそ、ゴー☆ジャスさんの持ち前の明るいキャラクターと、シュールながらキャッチーなユーモアを活かして、スキーの魅力をフレッシュに伝えてくれるのではと今回のPR動画の撮影に至りました。

この動画が、スキーが好きな人はもちろん、久しくスキーに行っていない人、スキーに行ったことが無い人達がゲレンデへ足を運ぶようなきっかけとなることを狙います。

【ゴー☆ジャスさんコメント】

今回ゴー☆ジャス、タナベスポーツの広告モデルとしてスキーに挑戦されました!

小学生ぶりのスキーということもあって正直かなり苦戦しました(笑)

しかし、1つ1つの動作の奥深さや上手く滑ってる時の気持ちよさなど、スキーならではの魅力もスパルタ指導のお陰で初日から感じることができました!

ガチンコで挑戦したからこそのハプニングもあり是非動画を見ていただきたい、タナベスポーツ☆レボリューション!

タナベスポーツのPR動画撮影を終えたゴー☆ジャス

また、ゴー☆ジャスさんがnnoum(ノアム)の着用モデルとして登場した記念に開設された特設ページと、タナベスポーツ公式アンバサダーの武井壮さんの特設ページも同じく期間限定でタナベスポーツオンライン公式サイトにて公開されています。

タナベスポーツのプライベートブランド「nnoum(ノアム)」

今回の動画でゴー☆ジャスさんにも実際に着用してスキーしていただいたnnoum(ノアム)は、国内のスキー用品ネット通販最大級であるタナベスポーツが展開するプライベートブランドです。

nnoum(ノアム)のスキーウェアは、同社が60年以上の経験と知見より生み出したノウハウが詰まっています。

nnoum(ノアム)はウィンタースポーツを応援するブランドとして親しみやすい価格帯でありながらも、有名アパレルブランドと同じ工場で生産され、本格的なスキーウェアとして高い品質を圧倒的なコストパフォ―マンスで実現しています。

ゴー☆ジャスさんも着用した、本ブランドのメインとなるウェアは耐水圧20,000mmH2Oでかつ4WAYストレッチのハイスペック素材を採用、さらに保温性も抜群でハイシーズンのゲレンデでも存分にスキーに打ち込むことができます。

nnoum(ノアム)のウェアはメンズ、レディース、ジュニアと、幅広いラインナップで、サイズ調整など機能もハイエンドモデルと比して遜色なく、老若男女問わずハードな環境の雪山でもウィンタースポーツを楽しめる信頼あるブランドです。

【nnoum(ノアム)を着用してスキーをしたゴー☆ジャスさんのコメント】

nnoum(ノアム)のウェアはゴー☆の普段の服と同じくらいカッコいい!

スキー初心者なものでウェアの機能についてはそれらしいコメントができないですが、確かにゲレンデの寒さや動きにくさなどを一切感じずに思う存分スキーとネタに打ち込めました!

