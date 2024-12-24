¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÊüÁ÷¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¾Ð·â¡Ö²ÄÎù¤À¤±¤ÉÊ¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¡×¡¡¿Í´Ö¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤Î¶ÚÆù¥×¥í¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ
¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹2024¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢¤ÎÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹2024¡×¤¬23Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡È¤æ¤Ê¤¹¤ß¡É¤³¤ÈÁ´ÆüËÜ¥Ú¥¢2°Ì¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¤Ï¥¨¥¢¥í¥ÓÉ÷¤Î¡È¶ÚÆù¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤òÈäÏª¡£Ä¹²¬¤ò¥Ð¡¼¥Ù¥ëÂå¤ï¤ê¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥¢¥í¥Ó°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Þ¤º¤Ï¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹¸ý¤¬¡¢Ä¹²¬¤ÎÂÎ¤ò¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾ÏÓ¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡È¿Í´Ö¥Ð¡¼¥Ù¥ë¡É¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¸«¤ë¼Ô¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë³ê¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤ÆÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡±éµ»¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤âÆÏ¤±¤é¤ì¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ù¥ëÂå¤ï¤ê¤ËÍ®Æà¤Á¤ã¤ó¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ë¡×¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¤Î¶Ú¥È¥ì¥¥¿¡¼(¾Ð)¡×¡ÖÍ®Æà¤Á¤ã¤ó¤Ï²ÄÎù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤±¤É¡¢Ê¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤Î¶ÚÆù¤ÈÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥ê¥Õ¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¾å¼ê¤¤¤Î¤è¤Í¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¨¥¥·¥×¥í¤òÆüËÜ¿Í¥Ú¥¢¤Ç¸«¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö½Ð¤¿¡¢¤æ¤Ê¤¹¤ß¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¨¥¥·w¡×¡Ö¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤æ¤Ê¤¹¤ß¤¬¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡11·î¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¦NHKÇÕ¤Ç¤âÈäÏª¤·¤Æ¹¥É¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡£2¿Í¤Ï3·î¤ËÊÆ¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë