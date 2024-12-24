シャオミ、約10mmのカード型モバイルバッテリーなど2製品を発売
シャオミ・ジャパンは、モバイルバッテリーの新製品「Xiaomi 20W Ultra Slim Power Bank 5000mAh」、「Xiaomi 7.5W Magnetic Power Bank 5000mAh」を発売した。
Xiaomi 20W Ultra Slim Power Bank 5000mAh
厚さ約10mmのカード型デザインで、重さは93g。バッテリー容量は5000mAh。
USB Type-Cポートは、最大20Wの双方向急速充電に対応する。スマートフォンを充電する場合、30分間で最大37％の充電が可能。本製品を充電する場合は、最短1.75時間でフル充電が完了する。
価格は2780円。2025年1月7日までの期間は、早割価格の2490円で購入できる。
Xiaomi 7.5W Magnetic Power Bank 5000mAh
厚さは約12mm。スマートフォンの背面に磁力で付着させ、ワイヤレス充電ができる。Magsafe対応ケースの場合は、入れたままでも充電可能。
バッテリー容量は5000mAh。最大出力18WのUSB Type-Cポートを搭載し、有線とワイヤレス充電を同時に利用することも可能。
価格は2990円。2025年1月7日までの期間は、早割価格の2690円で購入できる。
シャオミ公式サイトと、アマゾンおよび楽天市場の公式店舗で販売される。