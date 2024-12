【Billlie（ビリー）】メンバーのプロフィールを徹底調査！

「覆面歌王(The King of Mask Singer)」のHARAMはこちら!

韓国のバラエティ歌番組「覆面歌王(The King of Mask Singer)」に出演した際には、圧巻の歌声で視聴者を魅了しました!

2024年10月に、1年7ヵ月ぶりに7人の完全体でカムバックを果たしたBilllie。

5thミニアルバム「appendix:Of All We Have Lost」のタイトル曲「기억사탕(remembrance candy)」は、インディポップジャンルの一曲。

さらに、韓国の歌姫「IU」が作詞などの楽曲の制作に関わった曲として話題になりました。