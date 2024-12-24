２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．２４ドル（－０．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６２８．２ドル（－１６．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９８８．８セント（＋２２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４０．５０セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４７．７５セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６９．５０セント（－５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．２１（－０．９９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．２４ドル（－０．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６２８．２ドル（－１６．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９８８．８セント（＋２２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４０．５０セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４７．７５セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６９．５０セント（－５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．２１（－０．９９）
出所：MINKABU PRESS