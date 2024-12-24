日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円高の3万9300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40446.87円 ボリンジャーバンド3σ
39946.84円 ボリンジャーバンド2σ
39446.82円 ボリンジャーバンド1σ
39300.00円 24日夜間取引終値
39185.00円 一目均衡表・転換線
39161.34円 23日日経平均株価現物終値
39096.00円 5日移動平均
38950.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38946.80円 25日移動平均
38905.00円 一目均衡表・基準線
38661.40円 200日移動平均
38514.40円 75日移動平均
38446.78円 ボリンジャーバンド-1σ
37946.76円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37446.73円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40446.87円 ボリンジャーバンド3σ
39946.84円 ボリンジャーバンド2σ
39446.82円 ボリンジャーバンド1σ
39300.00円 24日夜間取引終値
39185.00円 一目均衡表・転換線
39161.34円 23日日経平均株価現物終値
39096.00円 5日移動平均
38950.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38946.80円 25日移動平均
38905.00円 一目均衡表・基準線
38661.40円 200日移動平均
38514.40円 75日移動平均
38446.78円 ボリンジャーバンド-1σ
37946.76円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37446.73円 ボリンジャーバンド3σ
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