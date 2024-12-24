　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円高の3万9300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40446.87円　　ボリンジャーバンド3σ
39946.84円　　ボリンジャーバンド2σ
39446.82円　　ボリンジャーバンド1σ
39300.00円　　24日夜間取引終値
39185.00円　　一目均衡表・転換線
39161.34円　　23日日経平均株価現物終値
39096.00円　　5日移動平均
38950.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38946.80円　　25日移動平均
38905.00円　　一目均衡表・基準線
38661.40円　　200日移動平均
38514.40円　　75日移動平均
38446.78円　　ボリンジャーバンド-1σ
37946.76円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37446.73円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース