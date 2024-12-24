SASUKE¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡¦SKE48¤Î°ËÆ£¼Â´õ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê»Ò¡©¥¢¥¤¥É¥ë·ó¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
º£·î13Æü¡¢¡ÖSASUKE2024¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡×¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡ØSASUKE¡Ù¸ø¼°Æ°²è¤Ë¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢SKE48¤Î°ËÆ£¼Â´õ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÔ¼Ô¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿°ËÆ£¼Â´õ¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Í½Áª²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Èà½÷¤Î²£´é¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÎÎÏ¼«Ëý¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½¸·ë¡¢SASUKE¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª¡Ú5ÅÀ¡Û
TBS¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØSASUKE¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò·ü¤±¤¿Âç²ñ¡ÖSASUKE¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï10·î7Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÏÀéÍÕ¡¦Çð»ÔÃæ±ûÂÎ°é´Û¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ë½¸¤¤¡¢ÇÆ¤ò¶¥¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï12¿Í¡£Âç²ñ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸Ø¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò¤òÊ¹¤«¤ì¡¢´äËÜÍý¸ê¡ÊËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡Ë¤¬¡Ö¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¤ò3Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñÃæ³ØÀ¸Âç²ñ¤ÎÅìµþÅÔÍ½Áª½Õ²Æ4Ï¢ÇÆ¤È¡¢´ØÅìÂç²ñ2Ç¯Ï¢Â³5°Ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢Â¾¤Î½Ð¾ì¼Ô¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ªÍ·¤Óµ¤Ê¬¤ÇÄ©¤ó¤À¤éÃÑ¤ò¤«¤¯¡Ä¡Ä¡×¡£¤É¤Î´é¤Ë¤â¤½¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
SKE48¤Î10´üÀ¸¡¦°ËÆ£¼Â´õ¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢°ËÆ£¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÎSKE48¤Ï16¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ã¥¹¥óÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë°®ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÊËÜ¿ÍÃÌ¡Ë¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¾¤Î½Ð¾ì¼Ô¤«¤éÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°®ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£
°ËÆ£¡Ö°ìÈÖ¡ÊÎý½¬¤¬¡Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£Â¾¤ÎÊý¤¬¡Ê²ñ¸«¤Ç¡Ë¡Ø¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢º£Æü¤â¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â¾¤Î½Ð¾ì¼Ô¤âÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ËÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤é¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ðËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë6Ç¯¡ÜÎ¦¾å2Ç¯¡ÊÀìÌç¤Ï400£í¤È800£í¡Ë¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò4»þ´Ö29Ê¬49ÉÃ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âè°ì¼ïÌÜ¤Ï¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹¡£3°Ì¥¿¥¤¤Ç10¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¡£ÂèÆó¼ïÌÜ¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤Ï4°Ì¤Ç40¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÁí¹ç5°Ì¡Ê50¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¤Ï¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤òÁö¤Ã¤¿¸å¡¢ÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¡¢Î¢¤Ø¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¿©¤ï¤Ì´é¤ÇÂÎ°é´Û¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï´ÑµÒ¤ÎÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
°ËÆ£¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¸Â¥¸¥ã¥ó¥×¡£²óÅ¾¤¹¤ë¥Ð¡¼¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥¸¥ã¥ó¥×¤·Â³¤±¤ë¤³¤Î¶¥µ»¡¢°ËÆ£¤Ï144²ó¤òÄ·¤Ó¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¼Ô¤Î·ë²Ì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£ÅÝ¤ì¤³¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ª¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë°ËÆ£¤«¤é¤ÏÄìÃÎ¤ì¤Ì¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£·ë¶É¡¢1°Ì¤ÏÉ÷¸«ÏÂ¹á¡Ê»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡Ë¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¶¥µ»¤Ç¤Ï2°Ì¡£Áí¹ç½ç°Ì¤Ï3°Ì¡Ê100¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
±¿Ì¿¤¬·è¤Þ¤ëºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÏSASUKE¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤êÎ©¤ÄÊÉ¡×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢SASUKEËÜÁª¤òÌÏ¤·¤¿¶¥µ»¤À¡£¤³¤ì¤ò°ËÆ£¤Ï3°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢Áí¹ç½ç°Ì¤¬3°Ì¤«¤éÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£3°Ì¤Ç¤â2°Ì¤Ç¤âÌ¾Á°¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£°ËÆ£¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1°Ì¤È¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¶Ã¤¡¢¼«¿È¤Î±þ±çÃÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·ý¤ò¾å¤²¤¿¡£
°ËÆ£¡Ö2°Ì¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢4°Ì¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1°Ì¤È¤·¤Æ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Áí¹çÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤Ï1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ËÆ£¼Â´õ¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£ÃÏ¸µ¤ÎSKE48¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¡£¹â¹»2Ç¯¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£SKE48¤ò¼õ¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÈÎ¦¾å¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿ÂÎ°é²ñ·Ï¤À¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹¤Ï164Ñ¡£Ä¹¿È¤È±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËËþÂ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤Æ³èÆ°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ËÀè¤òÁö¤ëÆ±´ü¤¬¤¤¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¤Ï¡¢¤³¤ÎSASUKE¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤Ê¤¤¤·¡¢1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤ã·ù¤À¤Ã¤¿¡×¡£·ë²Ì¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿ÍâÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£Âç²ñ½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¡Ö»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤µ¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤µ¤¬¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Éé¤±¤º·ù¤¤¡£°ËÆ£¤¬¼«¿È¤òÉ½¤¹¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
°ËÆ£¡Ö¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤ÏËÜµ¤¤Ç1°Ì¤ò³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÇÍî¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ËÜµ¤¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
Áí¹çÍ¥¾¡¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¼ïÌÜ¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤¬°ËÆ£¤Î¿´¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤Ä¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£°¤¯¸À¤¨¤ÐÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¡¢¤è¤¯¸À¤¨¤ÐÊ¿¶Ñ¤ò¼è¤ì¤ë¡£º£Æü¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÊ¿¶Ñ¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£¤À¡£¶»¤òÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Í¥¾¡¤ÎµÇ°»£±Æ¤ÇÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢SASUKE¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦»³ÅÄ¾¡¸Ê¡£¼«Ê¬¤Î»Ñ¤¬Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë±Ç¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ï³ÎÊÑ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¡×
°ËÆ£¤ÏÀèÆü¤ÎÇÛ¿®¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤ò¤½¤¦É½¸½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¡£°ËÆ£¤ÏSKE48¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò²Î¤¦ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤(27th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎøÍî¤Á¥Õ¥é¥°¡×¤ÏÁ´°÷²Î¾§)¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áª¤Ð¤ì¤·Àº±Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£ÁªÈ´¤ËÆþ¤ë¤È¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¤¬¡¢°ËÆ£¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£°ËÆ£¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¥ë¡¼¥È¤Ç»³¤òÅÐ¤ê»Ï¤á¡¢°ã¤¦·Ê¿§¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿·Ê¿§¤ËÂÐ¤¹¤ë¤È¤Þ¤É¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ËÆ£¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë·ó¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¡×¤À¡£µîÇ¯¤âSASUKE¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð¾ì¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£°ËÆ£¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¶¥µ»¤ÏÃæ¡¦Ä¹µ÷Î¥¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤âÆ±¤¸¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤ò·È¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÂÎÎÏ¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿Í½Áª²ñ¤ò½ª¤¨¡¢1Çñ¤·¤Æ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤ËÌá¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï2»þ´Ö¤Î·à¾ì¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬SKE48¤À¡£
12·î25Æü¡¢¡ØSASUKE2024¡¡Âè42²óÂç²ñ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹·èÀï¤Ë°ËÆ£¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¡£SKE48¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤À¡£°ËÆ£¼Â´õ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÊÑ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û½÷ÀÈÇSASUKE¤³¤È¡ØKUNOICHI¡Ù¤¬7Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡¢ÇµÌÚºä46 ¾¾ÈøÈþÍ¤¤é±¿Æ°¼«Ëý¤¬¤º¤é¤ê
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÎÎÏ¼«Ëý¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½¸·ë¡¢SASUKE¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª¡Ú5ÅÀ¡Û
TBS¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØSASUKE¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò·ü¤±¤¿Âç²ñ¡ÖSASUKE¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï10·î7Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÏÀéÍÕ¡¦Çð»ÔÃæ±ûÂÎ°é´Û¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ë½¸¤¤¡¢ÇÆ¤ò¶¥¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï12¿Í¡£Âç²ñ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
SKE48¤Î10´üÀ¸¡¦°ËÆ£¼Â´õ¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢°ËÆ£¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÎSKE48¤Ï16¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ã¥¹¥óÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë°®ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÊËÜ¿ÍÃÌ¡Ë¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¾¤Î½Ð¾ì¼Ô¤«¤éÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°®ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£
°ËÆ£¡Ö°ìÈÖ¡ÊÎý½¬¤¬¡Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£Â¾¤ÎÊý¤¬¡Ê²ñ¸«¤Ç¡Ë¡Ø¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢º£Æü¤â¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â¾¤Î½Ð¾ì¼Ô¤âÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ËÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤é¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ðËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë6Ç¯¡ÜÎ¦¾å2Ç¯¡ÊÀìÌç¤Ï400£í¤È800£í¡Ë¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò4»þ´Ö29Ê¬49ÉÃ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âè°ì¼ïÌÜ¤Ï¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹¡£3°Ì¥¿¥¤¤Ç10¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¡£ÂèÆó¼ïÌÜ¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤Ï4°Ì¤Ç40¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÁí¹ç5°Ì¡Ê50¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¤Ï¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤òÁö¤Ã¤¿¸å¡¢ÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¡¢Î¢¤Ø¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¿©¤ï¤Ì´é¤ÇÂÎ°é´Û¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï´ÑµÒ¤ÎÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
°ËÆ£¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¸Â¥¸¥ã¥ó¥×¡£²óÅ¾¤¹¤ë¥Ð¡¼¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥¸¥ã¥ó¥×¤·Â³¤±¤ë¤³¤Î¶¥µ»¡¢°ËÆ£¤Ï144²ó¤òÄ·¤Ó¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¼Ô¤Î·ë²Ì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£ÅÝ¤ì¤³¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ª¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë°ËÆ£¤«¤é¤ÏÄìÃÎ¤ì¤Ì¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£·ë¶É¡¢1°Ì¤ÏÉ÷¸«ÏÂ¹á¡Ê»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡Ë¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¶¥µ»¤Ç¤Ï2°Ì¡£Áí¹ç½ç°Ì¤Ï3°Ì¡Ê100¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
±¿Ì¿¤¬·è¤Þ¤ëºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÏSASUKE¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤êÎ©¤ÄÊÉ¡×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢SASUKEËÜÁª¤òÌÏ¤·¤¿¶¥µ»¤À¡£¤³¤ì¤ò°ËÆ£¤Ï3°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢Áí¹ç½ç°Ì¤¬3°Ì¤«¤éÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£3°Ì¤Ç¤â2°Ì¤Ç¤âÌ¾Á°¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£°ËÆ£¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1°Ì¤È¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¶Ã¤¡¢¼«¿È¤Î±þ±çÃÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·ý¤ò¾å¤²¤¿¡£
°ËÆ£¡Ö2°Ì¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢4°Ì¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1°Ì¤È¤·¤Æ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Áí¹çÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤Ï1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ËÆ£¼Â´õ¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£ÃÏ¸µ¤ÎSKE48¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¡£¹â¹»2Ç¯¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£SKE48¤ò¼õ¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÈÎ¦¾å¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿ÂÎ°é²ñ·Ï¤À¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹¤Ï164Ñ¡£Ä¹¿È¤È±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËËþÂ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤Æ³èÆ°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ËÀè¤òÁö¤ëÆ±´ü¤¬¤¤¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¤Ï¡¢¤³¤ÎSASUKE¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤Ê¤¤¤·¡¢1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤ã·ù¤À¤Ã¤¿¡×¡£·ë²Ì¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿ÍâÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£Âç²ñ½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¡Ö»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤µ¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤µ¤¬¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Éé¤±¤º·ù¤¤¡£°ËÆ£¤¬¼«¿È¤òÉ½¤¹¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
°ËÆ£¡Ö¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤ÏËÜµ¤¤Ç1°Ì¤ò³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÇÍî¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ËÜµ¤¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
Áí¹çÍ¥¾¡¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¼ïÌÜ¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤¬°ËÆ£¤Î¿´¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤Ä¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£°¤¯¸À¤¨¤ÐÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¡¢¤è¤¯¸À¤¨¤ÐÊ¿¶Ñ¤ò¼è¤ì¤ë¡£º£Æü¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÊ¿¶Ñ¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£¤À¡£¶»¤òÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Í¥¾¡¤ÎµÇ°»£±Æ¤ÇÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢SASUKE¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦»³ÅÄ¾¡¸Ê¡£¼«Ê¬¤Î»Ñ¤¬Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë±Ç¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ï³ÎÊÑ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¡×
°ËÆ£¤ÏÀèÆü¤ÎÇÛ¿®¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤ò¤½¤¦É½¸½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¡£°ËÆ£¤ÏSKE48¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò²Î¤¦ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤(27th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎøÍî¤Á¥Õ¥é¥°¡×¤ÏÁ´°÷²Î¾§)¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áª¤Ð¤ì¤·Àº±Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£ÁªÈ´¤ËÆþ¤ë¤È¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¤¬¡¢°ËÆ£¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£°ËÆ£¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¥ë¡¼¥È¤Ç»³¤òÅÐ¤ê»Ï¤á¡¢°ã¤¦·Ê¿§¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿·Ê¿§¤ËÂÐ¤¹¤ë¤È¤Þ¤É¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ËÆ£¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë·ó¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¡×¤À¡£µîÇ¯¤âSASUKE¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð¾ì¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£°ËÆ£¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¶¥µ»¤ÏÃæ¡¦Ä¹µ÷Î¥¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤âÆ±¤¸¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤ò·È¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÂÎÎÏ¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿Í½Áª²ñ¤ò½ª¤¨¡¢1Çñ¤·¤Æ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤ËÌá¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï2»þ´Ö¤Î·à¾ì¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬SKE48¤À¡£
12·î25Æü¡¢¡ØSASUKE2024¡¡Âè42²óÂç²ñ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹·èÀï¤Ë°ËÆ£¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¡£SKE48¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤À¡£°ËÆ£¼Â´õ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÊÑ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û½÷ÀÈÇSASUKE¤³¤È¡ØKUNOICHI¡Ù¤¬7Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡¢ÇµÌÚºä46 ¾¾ÈøÈþÍ¤¤é±¿Æ°¼«Ëý¤¬¤º¤é¤ê