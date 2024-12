卵好きなプリン王子が選ぶ今年のNo.1！ ふわっふわの「だしまき卵」

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。プリン王子としてメディアで活躍している池畑孝資さんが選んだのは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」「人におすすめしたいお取り寄せ」をうかがいました。

今回は、プリン王子・池畑孝資さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店と、イチ押しのメニューを教えてください

A. 「すみ劇場 むさし坐」の「原始焼き」です

原始焼き 写真:池畑孝資

囲炉裏を使って焼く原始焼きはライブキッチンになっていて職人さんが塩を振るパフォーマンスが圧巻! もちろんパフォーマンスだけでなく味もしっかりおいしい!新鮮な魚を使用しているだけでなく塩を振ることで余分な水分が飛ばされ身がプリップリでジューシーでした。お店の雰囲気もよく店員さんたちの活気がまたおいしさをかき立ててくれるので目でも舌でも楽しめてよかったです!

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「京都離宮 おだしとだしまき」の「だし

まき御膳と釜たきごはん」2,480円です

だしまき御膳と釜たきごはん 出典:まっきー❁

<店舗情報>◆すみ劇場 むさし坐住所 : 福岡県福岡市中央区渡辺通5-5-12TEL : 050-5597-7133

おだしのテイスティングをして、だし巻き卵のおだしの味を選べるのが珍しくてよかったです。オーダーが入ってから一つひとつ丁寧に職人さんが焼き上げてくれるだし巻き卵は、ふわっふわでしっかりとおだしの旨みがして絶品。御膳も見た目がとにかく美しくて贅沢なひと時を楽しめました。

2024年のお取り寄せ

Q. 2024年に出会った、人におすすめしたいお取り寄せを教えてください

A. 「スイーツ工房きこり」の「恋人メロンぷりん」(6個入り)4,600円です

恋人メロンぷりん 写真:お店から

<店舗情報>◆京都離宮 おだしとだしまき住所 : 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町45TEL : 050-5589-6151

九州で1人しか作れない糖度が高い幻のメロン「恋人メロン」を使用したプリン。メロンとプリンって合うのか?と怪しみながら食べたら、めちゃおいしくてびっくりしました!

爽やかなメロンの風味 写真:お店から

オンラインショップ:https://shop.misato-pudding.jp/

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:池畑孝資、食べログマガジン編集部

