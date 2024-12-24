¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦Ìµ·Á°ä»º¡ÈÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡É Æç¸Þ¶¿¤ò»Ù¤¨¤¿Ã°ÇÈÅÎ»á¡¢¾úÂ¤¤ÎÎò»Ë¾Ò²ð Çò¼¯µÇ°¼òÂ¤ÇîÊª´Û
¡¡¼ò¤É¤³¤í¡¦Æç¸Þ¶¿¤Î¤Ò¤È¤ÄÀ¾µÜ¶¿¤ÇÀ¶¼ò¡ÖÇò¼¯¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃ¤ÇÏËÜ²È¼òÂ¤¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¼ò¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÊÇò¼¯µÇ°¼òÂ¤ÇîÊª´Û¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¤Î¶á¸½Âå¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯3·î3Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¹í¡Ê¤³¤¦¤¸¡Ë¶Ý¤ò»È¤Ã¤ÆÆóÃÊ³¬È¯¹Ú¤Çºî¤ëÆüËÜ¼ò¤ä¾ÆÃñ¡¢Ë¢À¹¡¢ËÜ¤ß¤ê¤ó¤Ê¤É¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬2024Ç¯12·î5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡×¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê¹©·Ýµ»½Ñ¤Ê¤É¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÇ½³Ú¤ä²ÎÉñ´ì¡¢ÏÂ¿©¤Ê¤É¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¹ñÆâ¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ï23·ïÌÜ¡£
¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿µ¤¸õÉ÷ÅÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿¹í¡Ê¤³¤¦¤¸¡Ë¶Ý¤ò»È¤¦ÆÈÆÃ¤Îµ»½Ñ¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ï1000Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢¾ø¤·¤¿ÊÆ¤Î¾å¤Ë¤³¤¦¤¸¶Ý¤ò°é¤Æ¡¢¤³¤¦¤¸¶Ý¤ÎÆ¯¤¤ò»È¤Ã¤Æ¼ò¤òÂ¤¤ëÃÎ¼±¤Èµ»¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î¾úÂ¤µ»½Ñ¤¬¾øÎ±µ»½Ñ¤È½Ð²ñ¤¤ËÜ³Ê¾ÆÃñ¡¦Ë¢À¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ËÜ³Ê¾ÆÃñ¤È¹í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢ËÜ¤ß¤ê¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Îµ¤¸õ¤Ê¤É¤ÎÃæ¤ÇÅÎ»á¤äÂ¢¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤¿¼êºî¶È¤Îµ»½Ñ¤¬Ì®¡¹¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅÎ»á½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã°ÇÈ¡¦ÆîÉô¡¦±Û¸å¤Ï¡Ö»°ÂçÅÎ»á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âµ»½Ñ¤¬¹â¤¯Ãæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ã°ÇÈÅÎ»á¡£Æç¸Þ¶¿¤Î¼òÂ¤¤ê¤ÏÃ°ÇÈÅÎ»á¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ã°ÇÈÅÎ»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ñÎÁ¤äÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¤Î¹©Äø¼Ì¿¿¤Ê¤É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼òÂ¤¤ê¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¾úÂ¤¤Î»ñÎÁ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³Ø·Ý°÷¤¬¸ì¤ë¡ÖÈôÌöÅª¤Ê¾úÂ¤µ»½Ñ¤ÎÊÑÍÆ¡×
¡¡ÌÀ¼£°Ê¹ß¡¢¤µ¤é¤Ë¼òÂ¤µ»½Ñ¤ÏÈ¯Å¸¡¢ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤ë¡£¡Ö»³ÇÑ酛¡Ê¤ä¤Þ¤Ï¤¤¤â¤È¡Ë¡×¡ÖÂ®¾ú酛¡Ê¤½¤¯¤¸¤ç¤¦¤â¤È¡Ë¡×¤Î½Ð¸½¡£
¡¡Çò¼¯µÇ°¼òÂ¤ÇîÊª´Û¤ÎÂç±ºÏÂÌé³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö»³ÇÑ酛¡×¤Ï¡¢À¸酛Â¤¤ê¤Ç2ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤¦¡¢ÊÆ¤È¿å¤È¹í¤òÝ¥¡Ê¤«¤¤¡Ë¤Ç¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤¹¡È»³²·ºî¶È¡É¤ò¡¢ÉåÂ¤Î¨¤Î¹â¤µ¤«¤é¼è¤ê»ß¤á¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£»³²·¤òÇÑ»ß¤Ç¡Ö»³ÇÑ¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÂ®¾ú酛¡×¤Ï¡¢¿Í¹©Åª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Æý»À¤òÄ¾ÀÜÅº²Ã¤·¤Æ¼òÊì¤ò°éÀ®¤¹¤ëÊýË¡¡£
¡¡Æý»À¤òÅº²Ã¤·¤Æ¡¢¼òÊì¤ò»ÀÀ¤ËÊÝ¤Á¡¢»¨¶Ý¤äÈùÀ¸Êª¤ÎÁý¿£¤òËÉ¤°¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤Ç¹ÚÊì¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¼òÂ¤¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºßÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼ò¤ÎÌó90¡ó¤¬¡¢Â®¾ú¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æç¸Þ¶¿¤òÍÊ¤¹¤ëÊ¼¸Ë¸©¤ÏÀ¶¼ò¤ÎÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë¼ò¤É¤³¤í¡£º£²ó¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³¤³°Í¢½Ð¤ä¹ñÆâ¾ÃÈñ¤Î³ÈÂç¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹í¡Á¹ñ¶Ý¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë
¡¡Ã¤ÇÏËÜ²È¼òÂ¤¤ÎÃ¤ÇÏ·ò¿Î²ñÄ¹¡Ê¼ò¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÍý»öÄ¹¡Ë¤Ï¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹í¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¼òÂ¤¤ê¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÂçÎ¦¤«¤éÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¹í¤ÎÊ¸²½¤¬¡¢²¿É´Ç¯¤â¤«¤±¤Æ¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤Ç¹í¤È¿©Ê¸²½¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¹í¤ò»È¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ò¤ß¤ë¤Ë¡¢¡Ø¹ñ¶Ý¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤ò°ú¤·Ñ¤°Â¦¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ëÂ¦¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅÁ¾µ¤¬À®¤êÎ©¤Ä¡£¼òÂ¤¤ê¤Îµ»½Ñ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß32¥«¹ñ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÍ¢½ÐÃæ¤Ç¡Ö³¤³°¥·¥§¥¢¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤â²þ¤á¤ÆÆüËÜ¼ò¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¼ò»ñÎÁ¼¼Å¸¼¨ ÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¤Î¶á¸½Âå¡ä
¢£´ü´Ö¡¡
2024Ç¯12·î4Æü(¿å)¡Á2025Ç¯1·î13Æü(·î¡¦½Ë)
2025Ç¯1·î25Æü(ÅÚ)¡Á3·î3Æü(·î)
¢£³«´Û»þ´Ö
10:00¡Á17:00(Æþ´Û¤Ï 16:30 ¤Þ¤Ç)
¢£µÙ´ÛÆü¡¡
²ÐÍËÆü
¢¨Ç¯ËöÇ¯»ÏµÙ´Û 12·î30Æü(·î)¡Á1·î3Æü(¶â)¡¡
¢¨1·î15Æü(¿å)¡Á24Æü(¶â)¤ÏÆ±»þ³«ºÅÅ¸¤ÎÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤Î¤¿¤á´ÑÍ÷ÉÔ²Ä¡£2·î11Æü(²Ð)Î×»þ³«´Û¡¢£²·î12Æü(¿å)¿¶ÂØµÙ´Û
¡¡¥æ¥Í¥¹¥³ÅÐÏ¿¤ò½Ë¤¤µÇ°Æþ¾ì·ô¥»¥Ã¥È¡Ê1000±ß¡Ë¤òÈÎÇä¡£20ºÐ°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÏÀèÃå½ç¤ÇµÇ°¤ÎÌÚ¾£¡¢¼ò¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê¼òÂ¤´Û¡Ë¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ò¿ÊÄè¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£