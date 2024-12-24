²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥Î¥Ã¥¯¤òºÆ³«¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¹øÄË¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê·ÑÂ³¤â
¡¡¹øÄË¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢£Çµå¾ì¤Î¼¼Æâ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤¬¸«¼é¤ëÁ°¤ÇÂÇµå¤ò¤µ¤Ð¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´µÉô¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥¹ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢±Ô¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö£´ÆüÁ°¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À©¸Â¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¹ø¤Î¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¡Öº¸Âè¸Þ¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿£±£±·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤ò¼Âà¡£º£·î£±£¹Æü¤Ë¤ÏÌó£²¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤òºÆ³«¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²áµî¤Î¾ÉÎã¤«¤é¤ÏÁ´¼££³¤«·î¤Û¤É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÍèÇ¯£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£