ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥óÉü³è¤òÄ¾ÁÊ¡Ö¼«Èñ¤Ç¤âÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡×µåÃÄ¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤Ï¡¢91Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÅ±µî¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÎÉü³è¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÇ¯¤À¤±¤É¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¡×
¡¡±¦Ãæ´Ö¤Èº¸Ãæ´Ö¤ÎËÄ¤é¤ß¤¬Âç¤¤¯¡¢¹Âç¤Ê¹Ã»Ò±à¤Ç¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë±¦Íã¤«¤éº¸ÍãÊý¸þ¤ËÌ¾Êª¤ÎÉÍÉ÷¤¬¿á¤¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤ÏÆÃ¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£²¿ÅÙ¤â¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö·ÀÌó¤Î¾ì¤Ë¸Â¤é¤º¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ÑÂ³Åª¤Ê´õË¾¤À¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¼«Èñ¤Ç¤â¡ËÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Û¤É¿¿·õ¤Ê´ê¤¤¡£ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë¡£¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê40¡Á50ËÜ¤â¡Ë¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢21Ç¯¤È23Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿24ËÜ¤Î¹¹¿·¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µåÃÄ¤ÏÎäÀÅ¤À¡£ÖºÂ¼ÁïµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Öº£¤¬¹Ã»Ò±à¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡£°Õ¸«¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ì¡×¤È¸½·Á¾õ¤Ç¤ÎÎÌ»º¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï16ËÜÎÝÂÇÃæ¡¢À»ÃÏ¤Ç4ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉÍÉ÷¤òÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤ëµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Äµ»½Ñ¤È¡¢É÷¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤È¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤Å¤¯¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë
¡¡¢¦¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¡¡³°Ìî¥¹¥¿¥ó¥É¤è¤ê¤â¿ô¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î´Ö¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥¾¡¼¥ó¡£47Ç¯5·î¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢91Ç¯¤Þ¤ÇÂ¸Â³¡£¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¤¬Å±µî¤µ¤ìÎ¾Íã¤¬91¢ª96¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¸½ºß¤Ï95¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢92Ç¯¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó105ËÜ¡Ê60»î¹ç¡Ë¤«¤é71ËÜ¡Ê61»î¹ç¡Ë¤Ë·ã¸º¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¡¢À¾µþ¶Ëµå¾ì¤Ê¤É¤Ç¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¢¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡¢ÀéÍÕ¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë³°Ìî¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÁýÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£