ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó£Í-£±£Ö£²ÆÃ¼û¡¡²÷µó¤«¤é°ìÌë¡È³®ÀûÉñÂæ¡É¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡¡½é£ÖÄ¾¸å¤ÎºÆ¸½¡ª¥ª¥Õ¥¡¡¼£±£°£°·ï»¦Åþ
¡¡Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£³Æü¡¢»Ë¾å½é¤Î£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬Åìµþ¡¦¥ë¥ß¥Í£ô£è£å¤è¤·¤â¤È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ø±é¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£°Î¶ÈÃ£À®¸å¡¢½é¤ÎÉñÂæ¤ÇÊ¿Æü¤Ê¤¬¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¤ËÁ°Ç¯Æ±ÍÍ¡¢Í¥¾¡ÆÃ¼û¤Ç»Å»ö¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Ìó£±£°£°·ï¤Û¤É»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò²¦¼Ô¤¬¿Íµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ä¥·¥ã¥ê¤ä¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤é¼ÂÎÏ¼Ô¤¬½¸·ë¤·¤¿¸ø±é¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤ÎÌ¾¤¬±Ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´ÑµÒ¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤«¤éÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢²¦¼Ô£²¿Í¤Ï¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¡¢£Í¡Ý£±¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉ÷¤Ë¡Ö£Í¡Ý£±¡¡£ô£÷£ï¡¡£ô£é£í£å£ó¡¡£ã£è£á£í£ð£é£ï£î¡Ä£ó£õ£ð£å£ò¡¡£í£á£î£ú£á£é¡ª¡×¤È¥É¥ä´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÁêÊý¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡Ö¥À¥µ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï£Í¡Ý£±¤Î£±£ó£ô¥é¥¦¥ó¥É¥Í¥¿¡ÖÌ¾»ú¡×¤òÈäÏª¡££Í¡Ý£±¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤«¡¢½ª»ÏÂç¥¦¥±¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÇú¾Ð¤Î±²¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸ø±éÁ°¤«¤é£²¿Í¤Ï¤Û¤ÜµÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ä£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î£Í¡Ý£±²¦¼Ô¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ç¤â¤¢¤ë³Æ¶ÉÄ«¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ò¹ÔµÓ¡£ÈÖÁÈ¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ÖÌ¾»ú¡×¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢²¦¼Ô¤ÎÏÓÁ°¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¤Ë»Å»ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Á°Ç¯Í¥¾¡»þ¤ÈÆ±¤¸Ìó£±£°£°·ï»¦Åþ¡£¤¹¤Ç¤Ë²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿£²¿Í¤À¤±¤Ë¡¢Í¥¾¡ÆÃ¼û¤¬¤É¤ìÄø¹¤¬¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç²ñ½é¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢°ÍÍê¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£