¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢Âç¹¥¤¤Ê²Î¼ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬Ìä¤·²Î¡õ¥À¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Î¼ê¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£Ú£å£ð£ð¡¡£È£á£î£å£ä£á¡¡¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡Ë ¤Ç ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢»ä¤Î Âç¹¥¤¤Ê ¼ê±ÛÍ´Ìé¤¯¤ó¤Î ¥é¥¤¥Ö"¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£´¡Ø£Ï£Ö£Å£Ò¡¡£Ù£Ï£Õ¡Ù" ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ê±Û¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö²ñ¾ì¤Ï ¤ª¤á¤«¤·¤ò¤·¤¿ ½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ç ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡ªº£²ó¤â ¹â¤é¤«¤Ë¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ë ²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾Â¦¤Ë¹µ¤¨¤ë £²¿Í¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ý¤¤ ¹ª¤ß¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¤È Â©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¼ê±Û¤¯¤ó¡£¸«»ö¤Ê²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£Çï¼ê¡¢Çï¼ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¿§¤È ¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷Àþ¤ò¶î»È¤·¤¿£²»þ´ÖÈ¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤Ï ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤È ¸Æ¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï ¼ê±Û¤¯¤ó¤ò¡Ø¥À¡¼¥ê¥ó¡Ù¤È¸Æ¤Ó¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤È ¥Õ¥¡¥ó¤¬ °ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¼ê±Û¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ ´¶¤¸¡£°¦¤Ë°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì¤¿ ¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡¡£²»þ´ÖÈ¾¤ËÅÏ¤ë ¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡¡Ø¤Æ¤´¤Ë¤ã¤ó¡Ù¤Á¤ã¤ó ¤È¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£