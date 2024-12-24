¹Åç¡¦±©·î¡¡7Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ø¡È¥à¥Í¥ê¥ó½Î¡É¡¡Æ±¤¸±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤ÁÆâÌî¼êÀîºê»á¤Ë»Õ»ö¡Ö°ú¤½Ð¤·¤¬¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¹Åç¡¦±©·î¤¬7Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ø¡¢¡È¥à¥Í¥ê¥ó½Î¡É¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¡¢¥«¡¼¥×¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤«¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢µ»½ÑÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÊ¹¤¤¿¤¤¡£¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»1526°ÂÂÇ¤ò¸Ø¤ê¡¢¸½ºß¤ÏBCÆÊÌÚ¤ÇÁª¼ê·ó¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀîºê½¡Â§»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£Æ±Î½¤ÎÃæÂ¼µ®¤¬Àîºê»á¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿±ï¤Ç¡¢¼Â¸½¡£Àîºê»á¤ÈÆ±¤¸±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÇÆóÍ·´Ö¤ò¼çÀï¤È¤¹¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë±©·î¤Ï¡Ö²¿¤«°ú¤½Ð¤·¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ìÅÍß¤Ë¥¤¥º¥à¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£º£µ¨¤ÏÂåÁö¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Áö¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£