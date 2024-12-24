Ãæ¹ñ¤ÎÂÐÊÆ¶âÂ°Í¢½Ðµ¬À©¡¢¼¡¤Î¥«¡¼¥É¤Ï²¿¤«¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë½ÅÍ×¶âÂ°¤ÎÂÐÊÆÍ¢½Ðµ¬À©¤¬º£¸å¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢±Ñ¥í¥¤¥¿¡¼¤Î18ÆüÉÕÊóÆ»¤ò°úÍÑ¡£Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤¬3Æü¤ËÄÌ¹ð¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¬¥ê¥¦¥à¡¢¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¡¢¥¢¥ó¥Á¥â¥ó¡¢Ä¶¹ÅºàÎÁ¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÆó½ÅÍÑÅÓÊªÉÊ¤ÎÂÐÊÆÍ¢½Ð¤ò¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÂÐÃæÈ¾Æ³ÂÎÍ¢½Ð¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢½ÅÍ×¶âÂ°Ê¬Ìî¤Ç¤Î¼çÆ³ÅªÃÏ°Ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿×Â®¤ÊÈ¿·â¤Ç¤¢¤ê¡Ö½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î·ã²½¤¹¤ëËÇ°×Ê¶Áè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤Î¡ØºÇÍ¥Àè¤ÎÉð´ï¡Ù¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÌäÂê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼¡¤ËÁª¤Ö½ÅÍ×¶âÂ°¤¬¼þ´üÉ½¤Î¤É¤Î¸µÁÇ¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤À¡×¤È¥í¥¤¥¿¡¼¤¬É¾¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤Ïº£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤êÂ¾¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÀ½ÉÊÈÎÇä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÁ°Îã¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢À©ºÛ¤äÍ¢½Ð´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°è³°Å¬ÍÑ¡×¤¬¤â¤Ï¤äÊÆ¹ñ¤äÀ¾Â¦½ô¹ñ¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÊÆÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¡ÊUSGS¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥¬¥ê¥¦¥à¡¢¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¡¢¥¢¥ó¥Á¥â¥ó¤ÎÂÐÃæ°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥¬¥ê¥¦¥à¤È¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¤ÎÁ´ÌÌÍ¢½Ð¶Ø»ß¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë34²¯¥É¥ë¡ÊÌó5300²¯±ß¡Ë¤ÎÄ¾ÀÜÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¶¡µëÌÖ¤Îº®Íð¤È¤¤¤¦ÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë½ÅÍ×¶âÂ°Í¢½Ðµ¬À©¤¬ÊÆ·³Á´·³¼ï¤ÎÊ¼´ïÀ¸»º¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢1000¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤È2Ëü°Ê¾å¤ÎÉôÉÊ¤ÎÀ¸»º¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Í¥°ÌÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Îµ¬À©¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬¿ô½½²¯¥É¥ë¤òÅê¤¸¤Æ¹ñÆâ¤Î½ÅÍ×¹ÛÊªÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¿ÊÅ¸¤ÏÃÙ¤¤¤È»ØÅ¦¡£¥¢¥¤¥À¥Û½£¤Î¥¢¥ó¥Á¥â¥ó¹Û»³ºÆ³«·×²è¤Ï28Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤¬¸«¹þ¤á¤º¡¢ÊÆ¹ñÍ£°ì¤Î¥¢¥ó¥Á¥â¥ó²Ã¹©¶È¼Ô¤âÀ¸»ºÎÌ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶¡µë¸»¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¬¥ê¥¦¥à¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Ç1987Ç¯°Ê¹ß¸¶ÎÁÀ¸»º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤¬¤¢¤é¤æ¤ë½ÅÍ×¹ÛÊªÊ¬Ìî¤Ç¶¡µëÌÖ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¤È¤·¡¢ÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡ÖÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡×¡ÊCSIS¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢USGS¤¬¸½ºß¡Ö½ÅÍ×¹ÛÊª¡×¤È¤·¤Æ»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë50¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Î26¼ïÎà¤¬Ãæ¹ñ¤¬ºÇÂç¤Î¶¡µë¸µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ÛÊª¤¬¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂÐÊÆÀ©ºÛ¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë´í¤¦¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢17ÆüÉÕ¤Î¹á¹Á»æ¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂÐÊÆÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÎ¨¤¤¤ë¼¡´üÊÆ¹ñÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÂÐ±þÊýË¡¤ò¤¹¤Ç¤Ë¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Ãæ¹ñ¤ÎÍ¼±¼Ô¤«¤é¤âÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·²üÂÖÀª¤òÉß¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë