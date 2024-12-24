¡Ú£Ï£Î£Å¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬àÉðÂº vs ¥í¥Ã¥¿¥óá¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ê¡Ö½Ü¤¬²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£ÃÏÌ£¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î±ö»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£²¡×¡ÊÍèÇ¯£³·î£²£³Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ö¤Ã¤¿»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¸µ£Ë¡½£±À¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢ÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¿¥ó¡¦¥¸¥Ã¥È¥à¥¢¥ó¥Î¥ó¡Ê£²£·¡á¥¿¥¤¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£Ç¯£±·î¤Î£Ï£Î£Å¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÂÐÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ã¥¿¥ó¤ÎÉé½ý¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÉðÂº¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÀï¤¨¤ë¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¡¢²õ¤·¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼«¤é¤â£Ï£Î£Å¤ÈÁª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢½Ü¤¬²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤¬£Ï£Î£Å¤Î£Ï£Î£Å¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö·ë¹½¡¢ÃÏÌ£¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëà¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥Èá¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¡ÖÆÃ¤Ë¥í¥Ã¥¿¥ó¤ÏºÇ¶á£Ë£Ï¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤âÂ¿Ê¬¡¢»öÁ°¤Ë¤Ï¡ØÂÇ¤Á¹ç¤¦¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏÁ°½³¤ê¤È¤«¶î»È¤·¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£ÉðÂº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ï£Î£Å¤Î¥Á¥ã¥È¥ê¡¦¥·¥Ã¥È¥è¡¼¥È¥ó£Ã£Å£Ï¤«¤é¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¤âÆüËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËËÜ¿Í¤Ï¡ÖÅÔ¹ç¤è¤¯»È¤¤¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤ä¡¢¡Ö£¹·î¤Î»î¹ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂç²ñ¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ë£±·î¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ê¤·¤Î¤Ä¤Ö¤Æ¤À¡££³·î¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡©¡¡Íè¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÁ´Á³¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¯¤ì¤Ê¤¤£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤È°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£²¶¤ÏÊØÍø¤Êà¥Ñ¥Ñ³è½÷»Òá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡ª¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·»ÕÁö¤Î³¹¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£