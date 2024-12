フジテレビは、音楽、TikTok、グルメ、パワースポットといった最新トレンドを一挙紹介する特別番組『界隈×界隈 そっちナニ流行ってる?』(深 1:00)を28日より放送する。今回、音楽界隈の情報ツウとして「ビルボード・ジャパン」編集長・高嶋直子氏、グルメ界隈の情報ツウとして「ホットペッパーグルメ外食総研」所長・田中直樹氏、パワースポット界隈の情報ツウとして、神社ソムリエ・佐々木優太氏も特別出演。スタジオゲストと共に今年のヒットコンテンツのバズの裏側を深掘りする。

ネクストブレイクアーティストや来年流行るイチオシグルメ情報、2025年に行くべき最強パワースポットを界隈トークだからこそ先取りで知れるのもこの番組の見どころだ。さらには、今や流行の発信地ともなっているSNSや動画プラットフォームの界隈事情を探るべく、今年TikTokで流行したトレンドの表彰や活躍したクリエイターを表彰する「TikTok Awards Japan」 2024にも潜入取材。「TikTokトレンド大賞2024」を受賞したKOMOREBIや、その他の受賞クリエイターたちからもまさかの「ヒットの裏話」が。今年の”各界隈”の流行を振り返りながら、来年のヒット予測も一足先にお届けする。番組の進行役は、軽妙なトークでおなじみの山里亮太。さらに、「TikTok Awards Japan」2024の「Creator of the Year」を受賞したSATOYU(^↓^)OHIOBOSSをはじめ、すみはね、オムライス兄さん、こちゃに、といったアワード受賞クリエイターたちが登場。ホットなコンテンツを披露する。特に「LIVE Creator of the Year」を受賞したすみはねが、話題となっている自身のTikTok LIVE配信内での企画「お返しのお饅頭」をスタジオで即興披露する場面は必見。OCTPATHの栗田航兵もそのパフォーマンスに大興奮。ゲストには紅しょうがも参加し、MCやクリエイターたちとの予測不能な化学反応が展開される。トレンドの最前線を知りたい人にとって見逃せない1時間となる。■ 山里亮太(南海キャンディーズ)コメント――実際にTikTokクリエイターの皆様と話してみて。視聴者の興味を引くためには、クリエイターの方々が必要不可欠の存在は大きいなと感じました。誰かが生み出したものを盛り上げていく姿は本当にすごいと感じました――今のヒットに欠かせない動画プラットフォームですが、ご自身が投稿したいと思うものは。実はまだ一度もこういった投稿したことがないんですよね。チャレンジする内容が良いかなぁと思っています。語学の勉強とか。日本全国でライブを行っているんですけど、その都度素敵なものを見たり、美味しいものを食べたりしているんです。なのでそれを記録に残したら、旅先の情報をみんなが検索してくれるんじゃないかって。来年やってみようかな。――視聴者に一言流行したものを特集することはよくありますが、この番組はまた違った目線で楽しむことができる番組です。来年流行るものの楽しみ方も、この番組を見ることで倍増すると思います!(この番組の出演が決まった際)僕自身も本当に勉強させていただく機会だと感じました。視聴者の皆さんも「盛り上がっているってこういうことなんだ!」とか、誰よりも最先端を知って話すことができるっていう、マウントを取るには最高の番組です。ぜひ見て、たくさんマウントをとっていただければと思います。