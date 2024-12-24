¡Ú·§ËÜ¶¥ÎØ¡¡²¬ºê·ó¼£¥³¥é¥à¡ÖÂÇ¾âÆüµ¡×¡Û3R¤ÏÊÝÅÄ¹ÀÊå¡¡¶¥µ»»Å¹þ¤ß¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÃíÌÜ
¡¡¡Ú3R¡Û³á¸¶³¤ÅÍ¡¢¼ÄÅÄ¹¬´õ¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê123´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âè6°Ì¤Îºß½êÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿ÊÝÅÄ¹ÀÊå¡£
¡¡Ãæ±ûÂç»þÂå¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì¤Î¥¿¥ó¥Ç¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¶¥µ»¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤À¡£Æ±´ü¤Î½ÐÀ¤Áè¤¤¤Ë¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¥¿¥Æ¤ËÆ§¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÌ¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¡¡ÆÃ¾º¸å¡¢º£¤Î¤È¤³¤íAµéV¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä³Í¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¡ÖÍ½Áª¤ÏÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò¥â¥¬¤±¤¿¤·°¤¯¤Ê¤¤¡£¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ó¤Ç·è¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÈÖ¼ê¤ÏµÈËÜ¡£ÃæÀî¡½À¾ÅÄ¤Î¿©¤¤¹þ¤ß°ì¹Í¡£¡ã1¡ä¡ã4¡ä¡ã5¡ä¡¢¡ã1¡ä¡ã2¡ä¡ã4¡äBOX¡£