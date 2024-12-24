Aqours¡¢½é½µÇä¾å13.2ËüËç¤ÇÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Aqours¡Ê¥¢¥¯¥¢¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±Êµ×hours¡×¤¬¡¢½é½µ13.2ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢12·î24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¥ã¥éÁ´°÷½¸·ë¡ª¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿AqoursºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤³¤ì¤Ç2019Ç¯2·î4ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖËÍ¤é¤ÎÁö¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤Ï¡Ä¡¿Next SPARKLING!!¡×°ÊÍè¡¢5Ç¯11¥ö·î¤Ö¤ê¡¢ÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é½µÇä¾å¤Ï13.2ËüËç¤Ç¡¢2018Ç¯8·î13ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡ÖThank you,FRIENDS!!¡×¤Î9.9ËüËç¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½é½µ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖThank you,FRIENDS!!¡×¤Î»ý¤Ä¼«¸ÊºÇ¹âÎßÀÑÇä¾å¤âÄ¶¤¨¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯12·î30ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2024Ç¯12·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
¡Ú²èÁü¡Û¥¥ã¥éÁ´°÷½¸·ë¡ª¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿AqoursºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤³¤ì¤Ç2019Ç¯2·î4ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖËÍ¤é¤ÎÁö¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤Ï¡Ä¡¿Next SPARKLING!!¡×°ÊÍè¡¢5Ç¯11¥ö·î¤Ö¤ê¡¢ÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é½µÇä¾å¤Ï13.2ËüËç¤Ç¡¢2018Ç¯8·î13ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡ÖThank you,FRIENDS!!¡×¤Î9.9ËüËç¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½é½µ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖThank you,FRIENDS!!¡×¤Î»ý¤Ä¼«¸ÊºÇ¹âÎßÀÑÇä¾å¤âÄ¶¤¨¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯12·î30ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2024Ç¯12·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä