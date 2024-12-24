°¦ÃÎ¡¦ËÀî»Ô¤Ç¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
23ÆüÌë¡¢°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¤Ç¥¢¥Ñー¥È¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È23Æü¡¢¸á¸å9»þ15Ê¬¤¹¤®¡¢ËÀî»Ô¸æÌýÄ®¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡Ö1³¬¤«¤éÇò¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É7Âæ¤¬½ÐÆ°¤·²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¢¥Ñー¥È¤Î1³¬¤ÎÉô²°¤¬¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ÎÉô²°¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½Ð²ÐÅö»þ¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉô²°¤Ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£