¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ¤ÎÃæ¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ÎÆ°¤¡áÊÆ¹ñ³ô½øÈ×
NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö11:37¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:37¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡42649.87¡Ê-190.39¡¡-0.45%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19641.83¡Ê+69.23¡¡+0.36%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39105¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-85¡¡-0.22%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¡£º£½µ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ¤Ç»Ô¾ì¤ÎÆ°°Õ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ËÜÆü¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢ÌÀÆü¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤ÇÃ»½Ì¼è°ú¡¢ÌÀ¸åÆü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Àè½µ¤Þ¤ÇÇÈÍð¤ÎÂ¿¤¤½µ¤¬Â³¤¤¤¿¸å¤À¤±¤Ë¡¢º£½µ¤ÏÈæ³ÓÅªÍÍ»Ò¸«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Åê»ñ²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡¦¥é¥êー¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤ò¹¥Ä´¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹£¶£¹Ç¯°Ê¹ß¡¢£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤ÏÇ¯Ëö¤Î£µ±Ä¶ÈÆü¤È£±·î¤ÎºÇ½é¤Î£²±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç£±¡¥£³¡ó¾å¾º¡£¤Þ¤¿¡¢£±£²·î¸åÈ¾¤ÏÄÌ¾ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ£²ÈÖÌÜ¤Ë¹¥Ä´¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÂçÅýÎÎÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç¯¤Î£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤Ï£¸£³¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»Ô¾ì¤Î¼ç¤Ê¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°ÍÁ³·òºß¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬¥Ö¥íー¥É¡õ¥¦¥©ー¥ë³¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë²ÄÇ½À¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡º£·î¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ーÁê¾ì¤ò¸«¤»¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£¹£·£´Ç¯°ÊÍèºÇÄ¹¤Î£±£°ÆüÏ¢Â³¤Î²¼Íî¤òµÏ¿¡£Àè½µ¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç£Æ£Ò£Â¤¬ÍèÇ¯¤ÎÍø²¼¤²Éý¤¬°ÊÁ°¤ÎÍ½Â¬¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£±£°£°¥É¥ëµÞÍî¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î²¼ÍîÊ¬¤Î°ìÉô¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£²·î¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£´¡¥£¶¡ó²¼Íî¤·¡¢£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤Ï£±¡¥£·¡ó²¼Íî¡£°ìÊý¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£±¡¥£¸¡ó¤ÎµÕ¹Ô¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¯¼£ÌÌ¤Ç¤Ï£³¥«·î¤Î¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤òµÄ²ñ¤¬²Ä·è¤·¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î£Á£Ä£Ò¡ãHMC¡ä¤¬£Î£Ù»Ô¾ì¤ÇÂçÉý¹â¡£¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤Ï£²£³Æü¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£¥Û¥ó¥À¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢£±Ãû£±£°£°£°²¯±ß¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£²£³¡¥£·¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥¢¥ë¥³¥à¡ãQCOM¡ä¤¬¾å¾º¤Î°ìÊý¡¢¥¢ー¥à¡ãARM¡ä¤¬²¼Íî¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¢ー¥à¤¬¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ÎÇæ¿³¤¬£²£°Æü¤Ë¡¢¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó°ãÈ¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÉ¾·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡ãRUM¡ä¤¬µÞ¿¡£²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Æ¥¶ー¼Ò¤¬¡¢£±³ô£·¡¥£µ£°¥É¥ë¤ÇÆ±¼Ò³ô¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Áí³Û£·¡¥£·£µ²¯¥É¥ë¤ò½Ð»ñ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¤¬Â³¿¡£Æ±¼Ò¤Î¸ºÎÌÌô¡Ö¥¼¥Ã¥×¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤¬¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ£Æ£Ä£Á¤¬¾µÇ§¤·¡¢¤³¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌô¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ³ÈÂç¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡±§ÃèÀ½ÉÊ¤ä´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¥·ー¥ó¥º¡ãLUNR¡ä¤È¡¢ÄÌ¿®µ»½Ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ó¥¢¥µ¥Ã¥È¡ãVSAT¡ä¤¬¾å¾º¡££Î£Á£Ó£Á¤¬¶á±§Ãè¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¾¦¶ÈÅªÃÏµåÄ¾Ã£µ¡Ç½¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤òÁªÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹³«È¯¤Î¥°¥é¥Ë¥Ã¥È¡¦¥ê¥Ã¥¸¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¡ãGRNT¡ä¤¬²¼Íî¡£Àè½µËö¤ËÆ±¶È¤Î¥Îー¥¶¥ó¡¦¥ª¥¤¥ë¡õ¥¬¥¹¡ãNOG¡ä¤¬Æ±¼Ò¤ËÇã¼ýÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ÇÆ±¼Ò³ô¤âÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Îー¥¶¥ó¡¦¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê¸ò¾Ä¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ãWMT¡ä¤¬²¼Íî¡£ÊÆ¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»ÊÝ¸î¶É¡Ê£Ã£Æ£Ð£Â¡Ë¤¬Æ±¼Ò¤ÈÆ±¼Ò¤Î¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¡¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¼Ò¤ò¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÎÃÏ¶èÏ¢Ë®ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£ÇÛÃ£¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±°Õ¤Ê¤·¤Ë°Ý»ý¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡42649.87¡Ê-190.39¡¡-0.45%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19641.83¡Ê+69.23¡¡+0.36%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39105¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-85¡¡-0.22%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¡£º£½µ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ¤Ç»Ô¾ì¤ÎÆ°°Õ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ËÜÆü¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢ÌÀÆü¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤ÇÃ»½Ì¼è°ú¡¢ÌÀ¸åÆü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Àè½µ¤Þ¤ÇÇÈÍð¤ÎÂ¿¤¤½µ¤¬Â³¤¤¤¿¸å¤À¤±¤Ë¡¢º£½µ¤ÏÈæ³ÓÅªÍÍ»Ò¸«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Åê»ñ²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡¦¥é¥êー¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤ò¹¥Ä´¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹£¶£¹Ç¯°Ê¹ß¡¢£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤ÏÇ¯Ëö¤Î£µ±Ä¶ÈÆü¤È£±·î¤ÎºÇ½é¤Î£²±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç£±¡¥£³¡ó¾å¾º¡£¤Þ¤¿¡¢£±£²·î¸åÈ¾¤ÏÄÌ¾ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ£²ÈÖÌÜ¤Ë¹¥Ä´¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÂçÅýÎÎÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç¯¤Î£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤Ï£¸£³¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»Ô¾ì¤Î¼ç¤Ê¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°ÍÁ³·òºß¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬¥Ö¥íー¥É¡õ¥¦¥©ー¥ë³¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë²ÄÇ½À¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡º£·î¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ーÁê¾ì¤ò¸«¤»¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£¹£·£´Ç¯°ÊÍèºÇÄ¹¤Î£±£°ÆüÏ¢Â³¤Î²¼Íî¤òµÏ¿¡£Àè½µ¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç£Æ£Ò£Â¤¬ÍèÇ¯¤ÎÍø²¼¤²Éý¤¬°ÊÁ°¤ÎÍ½Â¬¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£±£°£°¥É¥ëµÞÍî¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î²¼ÍîÊ¬¤Î°ìÉô¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£²·î¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£´¡¥£¶¡ó²¼Íî¤·¡¢£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤Ï£±¡¥£·¡ó²¼Íî¡£°ìÊý¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£±¡¥£¸¡ó¤ÎµÕ¹Ô¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¯¼£ÌÌ¤Ç¤Ï£³¥«·î¤Î¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤òµÄ²ñ¤¬²Ä·è¤·¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î£Á£Ä£Ò¡ãHMC¡ä¤¬£Î£Ù»Ô¾ì¤ÇÂçÉý¹â¡£¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤Ï£²£³Æü¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£¥Û¥ó¥À¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢£±Ãû£±£°£°£°²¯±ß¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£²£³¡¥£·¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥¢¥ë¥³¥à¡ãQCOM¡ä¤¬¾å¾º¤Î°ìÊý¡¢¥¢ー¥à¡ãARM¡ä¤¬²¼Íî¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¢ー¥à¤¬¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ÎÇæ¿³¤¬£²£°Æü¤Ë¡¢¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó°ãÈ¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÉ¾·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡ãRUM¡ä¤¬µÞ¿¡£²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Æ¥¶ー¼Ò¤¬¡¢£±³ô£·¡¥£µ£°¥É¥ë¤ÇÆ±¼Ò³ô¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Áí³Û£·¡¥£·£µ²¯¥É¥ë¤ò½Ð»ñ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¤¬Â³¿¡£Æ±¼Ò¤Î¸ºÎÌÌô¡Ö¥¼¥Ã¥×¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤¬¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ£Æ£Ä£Á¤¬¾µÇ§¤·¡¢¤³¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌô¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ³ÈÂç¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡±§ÃèÀ½ÉÊ¤ä´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¥·ー¥ó¥º¡ãLUNR¡ä¤È¡¢ÄÌ¿®µ»½Ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ó¥¢¥µ¥Ã¥È¡ãVSAT¡ä¤¬¾å¾º¡££Î£Á£Ó£Á¤¬¶á±§Ãè¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¾¦¶ÈÅªÃÏµåÄ¾Ã£µ¡Ç½¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤òÁªÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹³«È¯¤Î¥°¥é¥Ë¥Ã¥È¡¦¥ê¥Ã¥¸¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¡ãGRNT¡ä¤¬²¼Íî¡£Àè½µËö¤ËÆ±¶È¤Î¥Îー¥¶¥ó¡¦¥ª¥¤¥ë¡õ¥¬¥¹¡ãNOG¡ä¤¬Æ±¼Ò¤ËÇã¼ýÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ÇÆ±¼Ò³ô¤âÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Îー¥¶¥ó¡¦¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê¸ò¾Ä¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ãWMT¡ä¤¬²¼Íî¡£ÊÆ¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»ÊÝ¸î¶É¡Ê£Ã£Æ£Ð£Â¡Ë¤¬Æ±¼Ò¤ÈÆ±¼Ò¤Î¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¡¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¼Ò¤ò¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÎÃÏ¶èÏ¢Ë®ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£ÇÛÃ£¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±°Õ¤Ê¤·¤Ë°Ý»ý¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£