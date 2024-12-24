ÍèÇ¯ÅÙ5¡ó°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¡¢½éÇ¤µë¤â°ú¤¾å¤²30Ëü±ß¤Ë¡áÂçÏÂ¾Ú·ô£ÇËÜ¼Ò¡¦¼ÒÄ¹
Miho Uranaka¡¡Anton Bridge
¡ÎÅìµþ¡¡£²£´Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤Î²®ÌîÌÀÉ§¼ÒÄ¹¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÄê´ü¾ºµë¤È¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ù¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ£µ¡ó°Ê¾å¡Ê²Ã½ÅÊ¿¶Ñ¡Ë¤ÎÄÂ¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¡ÖºÎÍÑÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Áí¹ç¿¦¤Î½éÇ¤µë¤â¡¢¸½ºß¤Î£²£¹Ëü±ß¤«¤é£³£°Ëü±ß¤Ë¾å¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤òÄ¶¤¨¤ëÄÂ¾å¤²¤ÏÉÔ²Ä·ç¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡££²£²¡¢£²£³Ç¯ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£³¡¥£µ¡ó¡¢£´¡ó¤Û¤É¡¢£²£´Ç¯ÅÙ¤Ï£·¡óÄøÅÙ¡¢ÄÂ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£µÇ¯ÅÙ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç£²³äÄøÅÙ¡¢¿å½à¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
½éÇ¤µë¤Î°ú¤¾å¤²¤â¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô£Ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âà¿¦¶âÁ°Ê§¤¤µë¤ò´Þ¤à£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤Î£³£±¡¥£¶Ëü±ß¤ò½ü¤¤¤¿Âç¼ê¾Ú·ô¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ï«»È¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤¹¤ë¡£
ºÎÍÑÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¿·Â´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃæÅÓºÎÍÑ¤ÎÄÂ¶â¿å½à¤â°ú¤¾å¤²¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÎºÎÍÑ¤Ï°ÊÁ°¤Ï¿·Â´¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯Á°¤«¤éÃæÅÓ¤òÁý¤ä¤·£²£²Ç¯ÅÙ¤Ë£±£´£·¿Í¡¢£²£³Ç¯ÅÙ¤Ï£±£¶£±¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£²£±£¶¿Í¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÄÌÇ¯¤Ç¤Ï£²£µ£°¿ÍÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ÎÀè¹Ô¤¤ò¸«ÄÌ¤¹¾å¤Ç¤â¡¢£²£µÇ¯ÅÙ½ÕÆ®¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢¹ç¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯½Õµ¨Ï«»È¸ò¾Ä¡Ê½ÕÆ®¡Ë¤Ç¡¢¥Ù¥¢¤ÈÄê´ü¾ºµë¡ÊÄê¾º¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£µ¡ó°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£