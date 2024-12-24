¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢¾å³¤¤ËEV¿·¹©¾ì¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹À¸»º¡¢27Ç¯²ÔÆ¯¤Ø
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤òÀ¸»º¤¹¤ë¿·¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥è¥¿¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ½Ð»ñ¤Î¸½ÃÏ¹©¾ì¤Ç¡¢¹âµé¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¡×¤ÎEV¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡£2027Ç¯¤´¤í¤Î²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢EV¤Ï¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¼¡Âè¤Ç¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎÃæ¹ñÀ¸»º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñ´ë¶È¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñÂè°ìµ¥¼Ö½¸ÃÄ¤È¤Î¡Ö°ìµ¥¥È¥è¥¿¡×¤È¡¢¹½£µ¥¼Ö½¸ÃÄ¤È¤Î¡Ö¹µ¥¥È¥è¥¿¡×¤Î2¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¤ä¡ÖRAV4¡×¡¢EV¤Î¡ÖbZ4X¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£