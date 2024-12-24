ÊÆ12·î£Ã£Â¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶104.7¤ËÄã²¼¡¢·Êµ¤¤Ø¤ÎÉ¾²Á¼å¤Þ¤ë
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£³Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ü¡¼¥É¡Ê£Ã£Â¡Ë¤¬£²£³ÆüÈ¯É½¤·¤¿£±£²·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤Ï£±£°£´¡¥£·¤È¡¢Á°·î¤Î£±£±£²¡¥£¸¡Ê¾åÊý²þÄê¡Ë¤«¤éÄã²¼¤·¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£±£±£³¡¥£³¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
ÊÆÂçÅýÎÎÁª¸å¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¹âÍÈ´¶¤¬Çö¤ì¡¢¾Íè¤Î·Êµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬ÂæÆ¬¡£¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¸¡Æ¤¤¹¤ë´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³èÈñ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Ï£´£¶¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¿¦¤¬¡Ö½½Ê¬¡×¤È¡Ö½¢¿¦º¤Æñ¡×¤Î²óÅú¤«¤é»»½Ð¤¹¤ëÏ«Æ¯»Ô¾ì³Êº¹¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ø¿ô¤Ï£²£²¡¥£²¤È£·¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°·î¤Ï£±£¸¡¥£´¤À¤Ã¤¿¡£
£Ã£Â¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥À¥Ê¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¸ÛÍÑ¤ä¼º¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È°ìÃ×¤·¤Æ¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸«Êý¤Ï°ú¤Â³¤²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£È¾ÌÌ¡Ö·Êµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£