¡Ö´¶À¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¥Ç¡¼¥¿½Å»ë¤ÎÌîµå¤Ë³Ð¤¨¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î´íµ¡´¶¤È¤Ï¡Ä¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×½é¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷
¡¡MBS/TBS·Ï¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¤¬23Æü¡¢½é¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ø¤ÎÌ©Ãå±ÇÁü¤Î¸åÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â¹»½÷»ÒÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¥Á¡¼¥à¤Î·èµ¯½¸²ñ¤Ç¡¢º£²ó½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤È10Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡£¾¾ºäÂçÊå»á¤â¸ò¤¨¤Æ3¿Í¤Î¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÆü2¿Í¤¬²ñ¿©¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÌ©Ãå¡£¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¤â¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¾¾°æ»á¤¬¡Öº£¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤ë¡¢¤¿¤Þ¤ë¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¡£00Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÅý·×³ØÅª¤Ê¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¡¢¤µ¤é¤Ë2015Ç¯¤Î·×Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥ÈÆ³Æþ¸å¤Î¡¢¥Ç¡¼¥¿Á´À¹»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìîµå³¦¤Î¾Íè¤ò»×¤Ã¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£¡Ö´í¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡£ÆüËÜ¤Ï²¿Ç¯¤«ÃÙ¤ì¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿ÉÝ¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£´¶À¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ø¤Î»ØÆ³¤Ç¤â¡¢º¬Äì¤Ë¤½¤Î´íµ¡´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£Êì¹»¡¦°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤ÎÉô°÷¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤«¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢´¶À¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸½Âå¤ÎÌîµå¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£ÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ëÇØÈÖ¹æ51¤ÈÆ±¤¸51ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£¤½¤Î¸½ºßÃÏ¤ËÇ÷¤Ã¤¿´ë²è¤ÎÁ°ÊÔ¤È¸åÊÔ¤Ï¡¢TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£